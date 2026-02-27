Введите ваш ник на сайте
Егоров: «Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня»

Вчера, 23:25
3

Спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров крайне разочарован судейством в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Это скандалище! Смысл участвовать в этих матчах? Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня.

Вместо восхождения геройской, самобытной команды мы будем смотреть на унылое натягивание «Зенита» на чемпионство.

После этих рисований на ВАР доверие и репутация турнира просто рухнут. Просто рухнут. Позорище», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772224489
Вот такой пердимонокль: вместо удовлетворения, что "Спартак" послезавтра приблизится к своему обидчику, его болельщики гневаются .Можно списать это на ненависть к "Зениту",но почему другие "выгодоприобретатели" поражения "Балтики" также в гневе? Я бы на месте руководителей нашего футбола(преимущественно состоящих из выходцев системы ГАЗПРОМА) обеспокоился бы и подумал о происходящем критически. Надежд на это нет ,конечно, так- "риторические рассуждения".
Ответить
ZAITZEFF2011
1772226009
Однофамилец судьи под следствием нашел ответ на вечный вопрос. Кто виноват? Что делать? Может фамилия совпадение а может Егоровы все лжецы?
Ответить
PAREVG.
1772226479
ЗПРФ
Ответить
