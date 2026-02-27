Егоров: «Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня»

Спортивный журналист, болельщик «Спартака» Дмитрий Егоров крайне разочарован судейством в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Это скандалище! Смысл участвовать в этих матчах? Сезон РПЛ был размазан и слит сегодня.

Вместо восхождения геройской, самобытной команды мы будем смотреть на унылое натягивание «Зенита» на чемпионство.

После этих рисований на ВАР доверие и репутация турнира просто рухнут. Просто рухнут. Позорище», – написал Егоров в своем телеграм-канале.