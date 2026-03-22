Фан-шоп «Зенита» не продал ни одной майки Соболева в 2026 году

Майки нападающего Александра Соболева не пользуются спросом у болельщиков «Зенита». Об этом сообщил источник.

«Стали известны топ-3 популярных фамилий игроков основного состава «Зенита», которые болельщики просят нанести при покупке клубных футболок в официальном фан-шопе на «Газпром Арене» в дни матчей сине-бело-голубых.

За три домашних матча с начала 2026 года самыми популярными фамилиями для нанесения на игровые футболки у болельщиков «Зенита» стали Глушенков, Мостовой и Латышонок.

Фамилию нападающего «Зенита» Александра Соболева, забившего три гола в пяти матчах после рестарта сезона, в официальном фан-шопе клуба на «Газпром Арене» ни разу не наносили», – написал источник.