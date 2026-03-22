Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фан-шоп «Зенита» не продал ни одной майки Соболева в 2026 году

Фан-шоп «Зенита» не продал ни одной майки Соболева в 2026 году

22 марта, 21:28
18

Майки нападающего Александра Соболева не пользуются спросом у болельщиков «Зенита». Об этом сообщил источник.

«Стали известны топ-3 популярных фамилий игроков основного состава «Зенита», которые болельщики просят нанести при покупке клубных футболок в официальном фан-шопе на «Газпром Арене» в дни матчей сине-бело-голубых.

За три домашних матча с начала 2026 года самыми популярными фамилиями для нанесения на игровые футболки у болельщиков «Зенита» стали Глушенков, Мостовой и Латышонок.

Фамилию нападающего «Зенита» Александра Соболева, забившего три гола в пяти матчах после рестарта сезона, в официальном фан-шопе клуба на «Газпром Арене» ни разу не наносили», – написал источник.

  • Форвард петербургской команды сегодня забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Динамо» (3:1).
  • Он отличился в третьей игре подряд.
  • Соболев вошел в «Клуб 100 Григория Федотова».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1774205147
Зато в Тушино поди разлетаются .
Ответить
Loko_Roma
1774205439
Опять новости после литрухи Кремлевской
Ответить
рылы
1774205840
гы-гы! да пофиг вообще, лишь бы забивал.
Ответить
kvm
1774206983
на трусы бы пошло ...
Ответить
Strige
1774207165
Надо ласты и маску от Соболева продавать в бассейнах, мигом раскупят )))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774207335
РФСПРФ ГРФ это потому, что у Дельфина нет повязки капитана ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
"supermax"
1774213400
Полы мыть можно взять
Ответить
алдан2014
1774229691
Если серьезно,то это отношение болельщиков на поведение данного персонажа. Он противен всем
Ответить
Oldtrafford83
1774245376
В дельфинарии будут норм продаваться))
Ответить
Дэнгил
1774248096
То что его все ненавидят,это в точку. Подлая харя
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 