Вендел не смог посчитать, сколько будет 2+2 после матча с «Динамо»

Полузащитник «Зенита» не смог решить базовое арифметическое действие после игры с «Динамо».
Журналист попросил посчитать, сколько будет 2+2, однако бразилец отказался и просто оставил автограф.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел не умеет писать, считать и читать.
- Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года после перехода из «Спортинга».
- За петербургский клуб бразилец провел более 160 матчей во всех турнирах.
- В составе «Зенита» полузащитник несколько раз становился чемпионом России.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2029 года.
