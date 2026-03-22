  • Вендел не смог посчитать, сколько будет 2+2 после матча с «Динамо»

22 марта, 19:35
21

Полузащитник «Зенита» не смог решить базовое арифметическое действие после игры с «Динамо».

Журналист попросил посчитать, сколько будет 2+2, однако бразилец отказался и просто оставил автограф.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел не умеет писать, считать и читать.

  • Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года после перехода из «Спортинга».
  • За петербургский клуб бразилец провел более 160 матчей во всех турнирах.
  • В составе «Зенита» полузащитник несколько раз становился чемпионом России.
  • Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Еще по теме:
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела 4
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина 28
Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком» 30
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Вендел
Комментарии (21)
Дубина
1774199898
Главное смс алешкины цыган знает на зубок))))
Fju-2
1774200725
Журналист - первоклассник что ли?
balam
1774202250
он тупой.как и остальные педикулезы.зпрф
САДЫЧОК
1774202531
Инфа для идиотов! Вендел миллионер! Только нищиброды могут верить в эту дичь!
Hector вернулся
1774203921
Думаю два ляма плюс два ляма он чётко посчитает)
JIEGEHDA
1774204362
Ну он миллиардер уже почти . А журналист умеет как он играть в футбол? Каждый силен в своей профессии. Просто так за бесплатно не считает . Написал бы 2м€+2м€ тогда ответ получил бы
нБратишка
1774208325
как тонко Вендел послал журналиста в опу.....
odessakmv
1774220489
по хорошему он эту журнашлюшку должен был бы на "Йугх" послать или отправить в нокаут с правой ноги по тому месту где у мужиков яйца, а у журнашлиста женский половой орган, но тогда бы бан получил..."за праведное" дело
boris63
1774225734
Парень явно не дурак, если не стал отвечать на дурацкий провокационный вопрос. Опять же воспитание не позволило уйти, не оставив автограф.
Дэнгил
1774247772
Нужно было не писать на бумаге, а дать сначала 2 банана,и когда он бы их съел,дать ещё 2.И просто спросить,вкусно ему было,и сколько он ещё сможет схавать.А так,от такой задачи, у него башку разорвёт.
