Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Динамо».

Петербуржцы выиграли в 22-м туре РПЛ со счетом 3:1.

Команда набрала 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

– Качественный матч провели. Мы понимаем, что в некоторых матчах, которые мы проводили на других стадионах, не всегда поле позволяет играть в футбол. В этот раз шикарный газон был. Мы показали уверенную, организованную игру. Думаю, справедливо победили. При счете 2:1 присутствовала некоторая нервозность. Рад, что смогли забить третий гол.

– Пропущенный гол мог повлиять на ход встречи.

– Конечно, обидный мяч, необязательный. Мантуан, к сожалению, недосмотрел за своим игроком. Сыграл невнимательно. Пропустили мяч, который не должны были. Но мы хорошо отреагировали на этот момент. Контролировали мяч. По большой части играли надежно.