Джон Джон забил дебютный гол за «Зенит» – в «девятку» в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом».

На 22-й минуте у «Зенита» счет открыл полузащитник Джон Джон. Это его дебютный официальный гол за петербургский клуб.

Зенитовцы купили Джона Джона 28 января у бразильского «Брагантино» за 18 миллионов евро. Спортсмен впервые выступает в Европе.