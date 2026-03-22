Джон Джон забил дебютный гол за «Зенит» – в «девятку» в матче с «Динамо»

В эти минуты проходит матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Динамо» и «Зенитом».
На 22-й минуте у «Зенита» счет открыл полузащитник Джон Джон. Это его дебютный официальный гол за петербургский клуб.
Зенитовцы купили Джона Джона 28 января у бразильского «Брагантино» за 18 миллионов евро. Спортсмен впервые выступает в Европе.
- К концу первого тайма зенитовцы ведут 2:1. У «Зенита» отличился в том числе Александр Соболев.
- «Зенит» в случае победы сократит отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве. Ее автор – Андрей Ерофеев.
Источник: «Бомбардир»