Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех

«Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу победил «Оренбург» (2:0). Во втором тайме на замену вышел полузащитник Павел Полех. Ему 16 лет 3 месяца и 20 дней.
Полех вышел на 88-й минуте, заменив Маркиньоса.
Павел стал вторым по возрасту дебютантом «Спартака» после Алексея Ребко, дебютировавшего в 16 лет, 2 месяца и 6 дней. Было это в 2002 году.
Полех – первый футболист 2009 года рождения, дебютировавший в РПЛ
- Уроженец Томска Полех числится в «Спартаке-2», который выступит в сезоне Второй лиги. В 1-м туре москвичи 29 марта примут смоленскую «Искру».
- Павел всю детско-юношескую карьеру проводит в системе «Спартака».
- Полех вызывается в сборную России для футболистов не старше 17 лет.
