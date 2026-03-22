Только один игрок «Спартака» дебютировал в более раннем возрасте, чем Полех

«Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу победил «Оренбург» (2:0). Во втором тайме на замену вышел полузащитник Павел Полех. Ему 16 лет 3 месяца и 20 дней.

Полех вышел на 88-й минуте, заменив Маркиньоса.

Павел стал вторым по возрасту дебютантом «Спартака» после Алексея Ребко, дебютировавшего в 16 лет, 2 месяца и 6 дней. Было это в 2002 году.

Полех – первый футболист 2009 года рождения, дебютировавший в РПЛ