  • Карседо высказался об игре рукой Маркиньоса с «Оренбургом»

Карседо высказался об игре рукой Маркиньоса с «Оренбургом»

22 марта, 17:38
8

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил эпизод с Маркиньосом в матче против «Оренбурга» (2:0).

  • Эпизод произошел на 67-й минуте матча 22-го тура РПЛ.
  • После углового мяч попал в руку Маркиньосу рикошетом от Романа Зобнина.
  • Игроки «Оренбурга» требовали назначить пенальти за игру рукой.
  • Главный арбитр Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушение.

– Был ли пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньосу?

– Пенальти должны быть очевидными. В данной ситуации арбитр хорошо провел игру, пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было.

Источник: «Матч ТВ»
oyabun
1774190445
Карседо прирожденный дипломат.)
Rad Meat
1774191017
Это не судьи, это цирк... То пенальти дают за то что игрок в газон бьёт... То чистую руку не ставят... Я конечно за Спартак,но этот цирк шопито смотреть становится всё неприятней...
Томик
1774191992
Игроки "Оренбурга" требовали, а судья не назначил? Ужасно.
Artemka444
1774193108
Да каждый из них будет говорить что чистый А так у нас судят как кто хочет и как попало
JIEGEHDA
1774195268
Если грязно сфолить в штрафной . Это не пенальти. Ведь тогда это грязный пенальти. Надо чтоб чистые были
