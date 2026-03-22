Карседо высказался об игре рукой Маркиньоса с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил эпизод с Маркиньосом в матче против «Оренбурга» (2:0).
- Эпизод произошел на 67-й минуте матча 22-го тура РПЛ.
- После углового мяч попал в руку Маркиньосу рикошетом от Романа Зобнина.
- Игроки «Оренбурга» требовали назначить пенальти за игру рукой.
- Главный арбитр Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушение.
– Был ли пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньосу?
– Пенальти должны быть очевидными. В данной ситуации арбитр хорошо провел игру, пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было.
Источник: «Матч ТВ»