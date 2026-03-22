Карседо высказался об игре рукой Маркиньоса с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил эпизод с Маркиньосом в матче против «Оренбурга» (2:0).

Эпизод произошел на 67-й минуте матча 22-го тура РПЛ.

После углового мяч попал в руку Маркиньосу рикошетом от Романа Зобнина.

Игроки «Оренбурга» требовали назначить пенальти за игру рукой.

Главный арбитр Рафаэль Шафеев не зафиксировал нарушение.

– Был ли пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньосу?

– Пенальти должны быть очевидными. В данной ситуации арбитр хорошо провел игру, пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было.