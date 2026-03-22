РПЛ. «Спартак» спокойно обыграл «Оренбург» (2:0), но остался 6-м

«Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России победил на выезде «Оренбург». Оба гола москвичи забили в первом тайме. Авторами голов стали Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

«Оренбург» не смог забить ни разу.

«Спартак» забил в Оренбурге впервые с 2020 года. Именно тогда, в марте, была последняя красно-белая победа на «Газовике».

Красно-белые заработали три очка, но остались на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.

«Оренбург» остается в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных встреч составляет два очка, от безопасной зоны – три очка.

У «Оренбурга» три поражения в последних четырех матчах.