Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Спартак» спокойно обыграл «Оренбург» (2:0), но остался 6-м

РПЛ. «Спартак» спокойно обыграл «Оренбург» (2:0), но остался 6-м

22 марта, 15:39
96

«Спартак» в матче 22-го тура чемпионата России победил на выезде «Оренбург». Оба гола москвичи забили в первом тайме. Авторами голов стали Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

«Оренбург» не смог забить ни разу.

«Спартак» забил в Оренбурге впервые с 2020 года. Именно тогда, в марте, была последняя красно-белая победа на «Газовике».

Красно-белые заработали три очка, но остались на шестом месте турнирной таблицы. Отставание от лидирующей тройки составляет четыре очка.

«Оренбург» остается в зоне прямого вылета. Отставание от зоны переходных встреч составляет два очка, от безопасной зоны – три очка.

У «Оренбурга» три поражения в последних четырех матчах.

Россия. Премьер-лига. 22 тур
Оренбург - Спартак - 0:2 (0:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гарсия, 17; 0:2 - Р. Литвинов, 25.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Оренбург» – «Спартак»: голы и лучшие моменты (Видео)
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» без Маркиньоса
Состоялась массовая драка фанатов «Спартака» и ЦСКА: известен победитель 6
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (96)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1774186091
Два разных тайма. Не хватает хорошего напа. Нужен фактурный, по типу Кордоба. Жедсон снова забыл выйти на поле. Летом продать его. На ноль сыграли и хорошо!
Ответить
Hector вернулся
1774186228
С победой мясные!
Ответить
Боцман59rus
1774186530
_ КБ с победой
Ответить
anatolich72
1774187526
С победой Спартак! Ничего не видел все прогулял, погода шепчет. Всех с весной.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1774189541
Достойная игра. Марки намудрил. Отдай на Барко голевой момент. Первый результативный матч Литвы! Продолжить в том же духе. Команда смотрелась! Рома молодцом. С победой Спартачей!
Ответить
Прокс
1774193102
Шестерки бл .яд..ские!!;
Ответить
FFR
1774194350
Победа, 3 очка конечно это хорошо, но нужно еще улучшать игру. Думаю нужен забивной качественный нападающий.
Ответить
alefreddy
1774199309
С победой Карседо наладит игру
Ответить
Oldtrafford83
1774245463
Спартак с победой, хорошо что на ноль сыграли, гол Литвинова огонь!!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774246952
Судьи снова по многолетней привычке подыгрывали свинарне, не поставив им чистый пенальти. Гыгыгы
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 