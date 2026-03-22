Игроку ЦСКА ищут варианты в Европе

22 марта, 14:55
2

Полузащитнику ЦСКА Матеусу Алвесу ищут варианты в Европе.

«Агенты полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго запланировали поездку в Европу, чтобы обсудить вопрос о будущем футболиста с европейскими клубами», – написал источник.

  • Алвес присоединился к московской команде летом 2025 года и провел за нее 22 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
  • Согласно немецкому порталу Transfermarkt, стоимость 21-летнего бразильца составляет 7 миллионов евро.
  • Контракт Алвеса с ЦСКА действует до лета 2030 года.
  • ЦСКА идет в чемпионате России на пятом месте.
  • Зимой перед красно-синими ставили задачу занять итоговое первое место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Алвес Матеус
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1774181093
Попутного ветра и перо в зад.Ещё пару односельчан забери с собой, на выбор-любых.
Ответить
evgevg13
1774184354
Зачем далеко ехать? Молдаване и прибалты заберут с руками и ногами. Правда зарплата будет натурой. Но главное- будет играть в Европе.
Ответить
