Игроку ЦСКА ищут варианты в Европе

Полузащитнику ЦСКА Матеусу Алвесу ищут варианты в Европе.
«Агенты полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго запланировали поездку в Европу, чтобы обсудить вопрос о будущем футболиста с европейскими клубами», – написал источник.
- Алвес присоединился к московской команде летом 2025 года и провел за нее 22 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
- Согласно немецкому порталу Transfermarkt, стоимость 21-летнего бразильца составляет 7 миллионов евро.
- Контракт Алвеса с ЦСКА действует до лета 2030 года.
- ЦСКА идет в чемпионате России на пятом месте.
- Зимой перед красно-синими ставили задачу занять итоговое первое место.
Источник: «Спорт-Экспресс»