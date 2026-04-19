Челестини уличили в том, что он «закопал» игрока ЦСКА

Александр Гришин, бывший футболист ЦСКА, заявил, что полузащитник армейцев Матеус Алвес стал играть хуже из-за недоверия со стороны главного тренера Фабио Челестини.

В этом сезоне Алвес провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Алвес вышел на поле на 44-й минуте, когда он заменил Кирилла Глебова, который получил повреждение.

«Челестини закопал Матеуса Алвеса, который в прошлом сезоне играл решающую роль, у них хорошо работал треугольник Кисляк‑Обляков‑Алвес. Сейчас Алвес выходит на замену безобразно, деградирует парень, потому что нет доверия», – сказал Гришин.