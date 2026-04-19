Челестини уличили в том, что он «закопал» игрока ЦСКА

19 апреля, 01:39
13

Александр Гришин, бывший футболист ЦСКА, заявил, что полузащитник армейцев Матеус Алвес стал играть хуже из-за недоверия со стороны главного тренера Фабио Челестини.

  • В этом сезоне Алвес провел за ЦСКА 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.
  • В субботу ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
  • Алвес вышел на поле на 44-й минуте, когда он заменил Кирилла Глебова, который получил повреждение.

«Челестини закопал Матеуса Алвеса, который в прошлом сезоне играл решающую роль, у них хорошо работал треугольник Кисляк‑Обляков‑Алвес. Сейчас Алвес выходит на замену безобразно, деградирует парень, потому что нет доверия», – сказал Гришин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Алвес Матеус Челестини Фабио
АЛЕКС 58
1776560839
Быстрее бы его уволили,иначе он всех угробит и закопает.
Ответить
bratskij
1776571242
Да он всех закопал вместе с руководством.
Ответить
алдан2014
1776573923
Скорее всего членистини сливают. Достал поди всех.
Ответить
Cleaner
1776582337
Челестини закопал игрока ЦСКА??? Да этот Челестини закопал ВСЮ команду ЦСКА. Стало СТЫДНО смотреть на мучения команды на поле. ПС: Что ждет руководство ЦСКА? Ведь ежу понятно, что с этим тренером будет все хуже и хуже!!!...(((
Ответить
Интерес
1776582338
Если Алвес выходит на замену безобразно, то он сам себя закопал, и жалеть о нём не стоит.
Ответить
andr45
1776584745
А откуда этот серенький футболёнчик и експерт с Матч ТВ знает по какой причине Челестини не выпускает Алвеса? Мне, например, нравится Мартинс. Но Карседо его выпускает редко и то, как правило, на замену. Значит есть причина. И я не распускаю сопли, как какой-то Гришин. И это при том, что слушая Гришина, я убежден, что я, впрочем, как и многие здесь присутствующие, разбираюсь в футболе не хуже этого дилетанта)
Ответить
vvv123
1776585849
Челестини пора гнать!
Ответить
Император 1
1776587696
Может доверия нет, потому что деградирует
Ответить
