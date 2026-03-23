В ЦСКА отреагировали на слухи о конфликте Челестини с тремя игроками

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о масштабировании конфликтной ситуации внутри команды.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

Также появились слухи, что у тренера ЦСКА есть разногласия с защитником Матвеем Лукиным и хавбеком Матеусом Алвесом.

«Не хочется комментировать каждый слух. Понятно, что у клуба была неудачная серия, и все начинают копаться, пытаясь найти ее причины.

Зачастую темой для обсуждения становятся абсолютные вымыслы, как, например, конфликт Фабио с Матвеем Лукиным или Алвесом.

Вымышленные нюансы появляются и по ситуации с Мойзесом. Но когда результаты не соответствуют ожиданиям болельщиков и экспертов, то, конечно, нужны версии.

К этому надо стараться относиться спокойно и работать, выход один – возвращение на победный путь», – сказал Брейдо.