Солари получил подарок от «Спартака»

Нападающий «Спартака» Пабло Солари сегодня празднует день рождения. Он получил подарок от клуба перед матчем 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Аргентинцу подарили брендированные клубные вещи для его хобби.
- «Спартак» купил Пабло Солари год назад у аргентинского «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро. С тех пор футболист провел за московский клуб 43 встречи, забил десять голов, сделал восемь результативных передач.
- У Солари контракт до лета 2029 года. Сейчас игрок стоит 7 миллионов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию футбольного матча в Оренбурге. Он начнется в 13:45 по московскому времени.
