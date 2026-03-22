«Зенит» в выездном матче уверенно обыграл «Динамо» в рамках 22 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.

На 22-й минуте счет открыл Джон Джон, мощным ударом головой отправив мяч в правую «девятку» после навеса.

«Динамо» сравняло благодаря точному удару Артура Гомеса.

До перерыва Александр Соболев вновь вывел петербуржцев вперед, замкнув прострел Максима Глушенкова.

Во втором тайме «Зенит» дожал соперника: на 85-й минуте Глушенков поставил точку в матче, технично пробив с линии штрафной в дальний верхний угол после розыгрыша атаки с участием Барриоса и Соболева.

