Бразильский легионер близок к уходу из «Краснодара»

Вингер Виктор Са может покинуть «Краснодар» по окончании сезона-2025/26.
32-летний футболист хочет вернуться в «Ботафого», за который он выступал с 2022 по 2024 год.
Бразильский клуб заинтересован в возвращении Са, но при условии, если он согласится на сокращение зарплаты.
- Нападающий перешел в «Краснодар» из «Ботафого» в феврале 2024 года за 1,5 миллиона евро.
- С тех пор он забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 73 матчах.
- Контракт бразильца истекает 30 июня.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Globo Esporte