Бразильский легионер близок к уходу из «Краснодара»

Вингер Виктор Са может покинуть «Краснодар» по окончании сезона-2025/26.

32-летний футболист хочет вернуться в «Ботафого», за который он выступал с 2022 по 2024 год.

Бразильский клуб заинтересован в возвращении Са, но при условии, если он согласится на сокращение зарплаты.