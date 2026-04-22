  • Гендиректор «Динамо Мх» – о ругательствах Евсеева на флеш-интервью: «Это все случайность»

Гендиректор «Динамо Мх» – о ругательствах Евсеева на флеш-интервью: «Это все случайность»

Вчера, 09:24
1

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о поведении главного тренера команды Вадима Евсеева на флеш-интервью.

Ранее специалист дважды использовал нецензурные слова, а после игры 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) ограничился всего 19 словами в общении с журналистами.

«Он не хочет попадать под технический регламент, где чeтко прописано, что надо давать комментарий. Вот Евсеев его и даeт, но теперь страхуется, потому что два раза получал денежные штрафы.

Просто он в какой-то момент на эмоциях не сдерживается – человеческий фактор. Мы в любом случае поддерживаем Вадима Валентиновича. Понятно, что все делают ошибки, и это самое малое, что допускает наш тренер. Злого умысла в его действиях не было никакого.

Вадим Валентинович тоже недоволен своими выступлениями и тем, что он выдаeт на камеру. Будь это продумано с его стороны заранее, то можно было бы говорить о нарушении этики. Но я знаю, что это всe случайность. Потому здесь я его поддерживаю как близкого человека.

Не хочу сказать, что это правильно, но называть подобное чем-то из ряда вон выходящим тоже не стану. Эмоции, эмоции, эмоции! Наш тренер пытается с этим работать», – сказал Газизов.

  • Ранее тренер махачкалинцев дважды был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и использование ненормативной лексики в интервью.
  • После домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2) Евсеев в эфире произнес нецензурные слова 12 раз за 37 секунд.
  • После гостевой игры 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) Евсеев использовал нецензурные слова 7 раз.

Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим Газизов Шамиль
Комментарии (1)
Интерес
1776848162
Да бросьте! Достаточно видеть его хитроватое лицо в этот момент, чтобы понять, что это никакая не случайность, а осознанная реакция.Это у Талалаева любой пустяк выглядит "суровой правдой", и хрен поймёшь,что он об этом думает на самом деле.Редкий экземпляр-"хулиган-отличник".
Ответить
