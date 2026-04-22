Гендиректор «Динамо Мх» – о ругательствах Евсеева на флеш-интервью: «Это все случайность»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о поведении главного тренера команды Вадима Евсеева на флеш-интервью.

Ранее специалист дважды использовал нецензурные слова, а после игры 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) ограничился всего 19 словами в общении с журналистами.

«Он не хочет попадать под технический регламент, где чeтко прописано, что надо давать комментарий. Вот Евсеев его и даeт, но теперь страхуется, потому что два раза получал денежные штрафы.

Просто он в какой-то момент на эмоциях не сдерживается – человеческий фактор. Мы в любом случае поддерживаем Вадима Валентиновича. Понятно, что все делают ошибки, и это самое малое, что допускает наш тренер. Злого умысла в его действиях не было никакого.

Вадим Валентинович тоже недоволен своими выступлениями и тем, что он выдаeт на камеру. Будь это продумано с его стороны заранее, то можно было бы говорить о нарушении этики. Но я знаю, что это всe случайность. Потому здесь я его поддерживаю как близкого человека.

Не хочу сказать, что это правильно, но называть подобное чем-то из ряда вон выходящим тоже не стану. Эмоции, эмоции, эмоции! Наш тренер пытается с этим работать», – сказал Газизов.