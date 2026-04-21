Бубнов выбрал желаемый результат в матче «Локомотив» – «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о своих ожиданиях от игры 26-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом».

Команды встретятся в среду, 22 апреля, на «РЖД Арене».

Начало матча – в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 25 туров, «Локо» идет на третьем месте.

«Эта игра очень интересная будет. И мне хочется, чтобы выиграл «Локомотив».

Самое главное – у них предпосылки для этого есть, потому что если «Зенит» будет играть, как он играл с Махачкалой, хоть он не должен был по показателям проиграть, но не на пятeрку играл.

Если «Локомотив» первым забьeт, «Зениту» будет очень тяжело. Они закроются», – заявил Бубнов.