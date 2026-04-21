Пономарев тремя словами описал игру ЦСКА против «Ростова»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал комментарии после матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Итог противостояния на «ВЭБ Арене» – ничья 1:1.

На гол Роналдо ответил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.

– Мы увидели очередную потерю очков армейцами. Как вам игра ЦСКА?

– Первый тайм опять был мертвым. Никаких интересных комбинаций не было, взаимопонимания тоже, вообще ничего. Катали мяч друг другу и все.

После перерыва москвичи засуетились и стали получше играть. Создавали моменты у чужих ворот. Появились фланговые атаки. А это уже хороший фактор.

Возможно, все из-за того, что вышли свежие ребята. Если команда и дальше будет так играть, то сможет регулярно набирать очки.

– За третье место ЦСКА уже не поборется?

– Вряд ли это светит. Только если выиграют все оставшиеся матчи. Но, там график непростой. Еще с «Зенитом» играть.

– Шансы на победу сегодня были?

– Если играть навесами и навалом, в надежде на ошибку, то сложно победить. Так можно играть, но это деревенский футбол, простецкий. Он для команд низшей категории.

– Как оцените решение Челестини выпустить в нападении Лусиано вместе с Мусаевым?

– Мусаев может обострить игру, он настырный. Но он больше игрок замены. Хотя вторую игру он забивает.

– Как вам игра без Кисляка и Глебова?

– Не могу сказать, что их не хватало. Глебов – скоростной игрок и может убегать, но ему часто приходится на скорости возвращаться в оборону. Поэтому мышцы не выдерживают такую нагрузку.

Кисляк лучше обрабатывает мяч, но он не из тех, кто может поднять дух команды. Как иногда это делает Обляков, например.

– В целом, счет по игре или армейцы заслуживали три очка?

– Счет по игре. Причем ЦСКА мог и одного очка не взять. Мы помним опасные моменты у ворот хозяев. В одном из них Тороп потащил, когда бил Сулейманов. Пробей ростовчанин чуть повыше, и вратарь не спас бы.

А сама атака – результат оплошности ЦСКА. Да и гол пропущен тоже из-за своих же ошибок, когда молодой Данилов головой сыграл прямо на ногу сопернику.

Так что армейцам предстоит еще много работы над ошибками. А времени на это уже нет – сезон заканчивается.