Батраков не перейдет в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, исключил трансфер игрока в другой клуб РПЛ.

– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?

– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат.