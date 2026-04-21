Батраков не перейдет в «Зенит»

Вчера, 21:18
10

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, исключил трансфер игрока в другой клуб РПЛ.

– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?

– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 32 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что на хавбека претендуют «ПСЖ» и «Порту».

Источник: «Спорт день за днем»
Император Бомжей
1776796767
Кто то думал, что это возможно?))) Парню надо в Европу, страну прославлять!
За что бан ?
1776796978
Предан Лёха родному Локомотиву евростандартно .
MrSmit
1776797273
Пусть немытые своих воспитывают.
Интерес
1776798452
Какой "Зенит",если о нём мечтают Испания, Италия,Помидория и Лига верблюдов?
zigbert
1776798887
Пока молодой и есть мастерство,можно попробовать себя в хорошем зарубежном клубе.
vvv123
1776799086
Дык он Зениту и не нужен!
СильныйМозг
1776800588
Вариант с ПСЖ отпал. Может в Реал Сосьедад? :)))
Alexander.saf
1776801626
А кто его звал ?
Дубина
1776831973
Дуранов в помойку дуранов((( ЗПРФ...
