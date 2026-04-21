Батраков не перейдет в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, исключил трансфер игрока в другой клуб РПЛ.
– Как понимаю, если будет предложение от другого российского клуба, условно, на Алексея выйдет «Зенит», он не согласится на трансфер?
– На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет, или, конечно, следующий этап – хочется все-таки поехать в европейский чемпионат.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 32 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека претендуют «ПСЖ» и «Порту».
Источник: «Спорт день за днем»