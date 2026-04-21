Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал о своих впечатлениях от матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Итог противостояния на «ВЭБ Арене» – ничья 1:1.

На гол Роналдо ответил Тамерлан Мусаев.

ЦСКА остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» с 27 баллами закрепился на десятой строчке в лиге.

«Больше понравился первый тайм. Второй тайм получился очень тяжелым. ЦСКА – хорошая команда, сначала они поставили нового игрока на правый фланг, мы первые 5–10 минут старались делать корректировку. До этого – подачи. Мы хорошо оборонялись, но опять пропускали после подач с фланга.

Тяжелая игра, очень хороший соперник. Замены, которые мы сделали, очень помогли. Слава богу, получили золотое очко.

О чем я говорил с Мохебби – это не по поводу соперника или тактики, это наш разговор. Я решил сделать другие замены во втором тайме, есть люди, которые тоже хорошо работают.

Думаю, ЦСКА не ожидал от нас такого прессинга в первом тайме на чужой половине поля. Может быть, они ждали другого прессинга.

Они тоже сделали корректировки, мы проигрывали каждый подбор, наша линия обороны отходила назад, опорные полузащитники не успевали на подбор. Поменяли несколько игроков, в конце второго тайма играли лучше, чем в начале», – заявил Альба.