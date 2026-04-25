Тренер «Ростова» оценил поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал исход матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1).

– В первом тайме все получалось, работало. Все понимали, что корректировки не нужны. Говорили, что у нас иногда второй тайм уже бывал хуже первого. Но слова получились слова на ветер. Игра во втором тайме – наша проблемы, и они повторяются. Есть что‑то в головах игроков, я должен решить эту проблему, чтобы второй тайм был лучше первого.

– В чем проблема команды во вторых таймах?

– Думаю, что проблема больше в головах наших игроков. Они не устают через 5–10 минут, до гола мы даже близко не были у штрафной соперника. Это нужно поменять.

– Стоит ли поменять схему?

– Если в первом тайме она работает, то ее нет смысла менять во втором. Хочу спокойно посмотреть на все это и все улучшить к следующему матчу.

– Команда не готова к играм против конкурентов?

– Мы выиграли у «Пари НН». Не согласен с этим утверждением.