  • Бубнов дал совет Кордобе: «Одному выбей зубы и всe закончится!»

Бубнов дал совет Кордобе: «Одному выбей зубы и всe закончится!»

22 апреля, 00:25
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что форварду «Краснодара» Джону Кордобе нужно жестче отвечать на плотную игру соперников.

«Какое давление на оборону соперников на протяжении всех 90 минут оказывает Кордоба… При этом его всe время бьют.

Роналду так не бьют, Месси так не бьют, даже Дзюбу так не бьют. Против него супергрязно играют.

Так что я ему говорю: «Джон, если тебя будут продолжать так бить, избивать и снимать майки с тебя, одному сломай или выбей зубы и всe закончится! А если ты хочешь знать, чтоб дисквалификации не было, я тебе подскажу, как это сделать», – сказал Бубнов.

  • В этом сезоне Кордоба забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Сейчас ему грозит дисквалификация на игру со «Спартаком».
  • Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Бубнов Александр
Комментарии (15)
За что бан ?
1776830273
... одному сломай или выбей зубы и всe закончится! Ну футбол для Карабобы точно закончится .
Ответить
sochi-2013
1776835975
Бубнов мог. Для верности одному судье бы.
Ответить
Прокс
1776836045
Раину выбили зубы, и теперь он на трассе Сосо писосо!!!
Ответить
Foxitkuban
1776836805
По факту. Если бы судьи свистели каждый раз, когда на нем нарушают правила - матчи превратились бы в один сплошной свист.
Ответить
Mirak92
1776837394
Пора бубнова у психиатра проверить.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1776837404
Скорее этому провокатору Кардобе зубы раньше выбьют. Гыгыгы
Ответить
Taps
1776839611
Пусть лучше в Африку вернётся ...
Ответить
crf57
1776840043
Да это тебе,недоумок,давно пора зубы выбить,убогий!!
Ответить
andr45
1776842250
А Бубнов прав) Помню был такой игрок в «Спартаке» - ТОРБИНСКИЙ) Так он за грубость в первой же игре получил две желтые карточки) И потом, несколько игр, без карточки с поля не уходил. Тем не менее, на нем перестали грубить и он стал игроком сборной) Таким же был и Хлестов) Спуску никому не давал и сурово наказывал, как правило, в конце игры грубияна)
Ответить
Alexander.saf
1776845523
Этому Бубну по бубну настучать, предурок.
Ответить
18+
