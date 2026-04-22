Бубнов дал совет Кордобе: «Одному выбей зубы и всe закончится!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что форварду «Краснодара» Джону Кордобе нужно жестче отвечать на плотную игру соперников.

«Какое давление на оборону соперников на протяжении всех 90 минут оказывает Кордоба… При этом его всe время бьют.

Роналду так не бьют, Месси так не бьют, даже Дзюбу так не бьют. Против него супергрязно играют.

Так что я ему говорю: «Джон, если тебя будут продолжать так бить, избивать и снимать майки с тебя, одному сломай или выбей зубы и всe закончится! А если ты хочешь знать, чтоб дисквалификации не было, я тебе подскажу, как это сделать», – сказал Бубнов.