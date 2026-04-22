Челестини высказался о проблемах ЦСКА в обороне без Дивеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не согласился с мнением, что его команда лучше бы защищалась, если бы зимой не отпустила Игоря Дивеева в «Зенит».

«Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.

Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас.

Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде», – сказал Челестини.