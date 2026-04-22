Челестини высказался о проблемах ЦСКА в обороне без Дивеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не согласился с мнением, что его команда лучше бы защищалась, если бы зимой не отпустила Игоря Дивеева в «Зенит».
«Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.
Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас.
Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде», – сказал Челестини.
- ЦСКА – единственная команда РПЛ, пропустившая во всех матчах 2026 года.
- Армейцы обменяли Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
- С новым защитником в составе петербургская команда пропустила только в 4 из 10 матчей.
Источник: «Матч ТВ»