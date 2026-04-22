  • Челестини высказался о проблемах ЦСКА в обороне без Дивеева

Челестини высказался о проблемах ЦСКА в обороне без Дивеева

22 апреля, 01:42
14

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не согласился с мнением, что его команда лучше бы защищалась, если бы зимой не отпустила Игоря Дивеева в «Зенит».

«Если бы Дивеев был в ЦСКА, возможно, была бы такая же ситуация с командой, как и сейчас. Как бы играл Игорь по сравнению с тем, как было раньше, я не могу ответить.

Если вы посмотрите пропущенные голы, то они часто происходят из‑за индивидуальных ошибок. Нельзя ответить, как Дивеев действовал бы сейчас.

Но меня это не волнует, я работаю с теми, кто есть сейчас в команде», – сказал Челестини.

  • ЦСКА – единственная команда РПЛ, пропустившая во всех матчах 2026 года.
  • Армейцы обменяли Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
  • С новым защитником в составе петербургская команда пропустила только в 4 из 10 матчей.

Еще по теме:
Челестини пригрозил игрокам ЦСКА после ничьей с «Ростовом» 1
Челестини высказался о новой потере очков ЦСКА 7
Экс-игрок ЦСКА назвал российского тренера, который выступил бы лучше Челестини
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (14)
Mirak92
1776828296
Ты работаешь с тем, что сам и выпросил, пугало ты галимое, с такой мордой перепуганной, тебе только огороды охранять, а не тренировать
Ответить
АЛЕКС 58
1776828662
Проблема в тебе и твоём тренерском штабе. У тебя личное на первом месте,а нужно учитывать интересы команды. Хороших игроков гнобишь,а такие как Барин в любимчиках
Ответить
Вячеслав_fcsm
1776829328
К сожалению это было очевидно. Непонятно как принималось решение. Видно, что ряд решений ошибочны. ЦСКА показывал волшебную игру. Сейчас больно смотреть
Ответить
Dr Metal
1776829373
Один Жоао Виктор привез 90% пропущенных
Ответить
cska1948
1776835394
Главная проблема ЦСКА-это сам Челестини!
Ответить
Интерес
1776837810
Несите нового.Только орешкины-без -спешкины ничего другого не принесут.Они-самовлюблённые гадалки,а не рациональные мыслители.
Ответить
Ганнибал Лектор
1776839199
Да уж. Отпустить лучшего с отрывом российского ЦЗ (по версии Аршавина) - этож умудриться надо
Ответить
zigbert
1776839272
Проблемы в обороне а он вместо Лукина ставит молодого Данилова.
Ответить
Foxitkuban
1776842930
Что было в мозгах у руководства клуба, когда они отпускали к конкуренту, одного из лучших защитников-россиян, да еще и перед ужесточением лимита?
Ответить
boris63
1776848024
Ну да, похоже Челестини вообще ничего не волнует, что происходит в команде. Игроки играют все как кто хочет.
Ответить
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
1
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Все новости
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
9
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
7
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
273
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:30
1
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
Вчера, 20:08
28
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
