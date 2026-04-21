Тренер «Крыльев» Булатов двумя причинами объяснил поражение от «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов дал комментарии по итогам проигранного матча 25-го тура РПЛ против «Сочи».

Сочинцы вырвали победу со счетом 2:1 благодаря голу на 99-й минуте.

Они выиграли третью встречу подряд.

Самарцы завершали игру вдевятером после удалений Сергея Бабкина и Томаса Галдамеса.

– Интересный получился матч.

– Матч интересный, но концовка нас не устроила.

– Чего не хватило, чтобы сохранить преимущество?

– Во‑первых, «Сочи» играет хорошую серию матчей. Во‑вторых, в концовке не хватило двух футболистов, это было большое преимущество (для соперника).

– Было много моментов, не доведенных до логического финала. Также просматривалась нервозность в действиях команды в защите.

– Мы хотели выиграть и, может быть, это накладывало отпечаток. После удалений нам нужно было более организованно провести последние минуты. Хотя, по нашему мнению, мы немного переиграли (лишнее время).

– Команды играли за право остаться в РПЛ?

– Нет, команды играли за три очка, решали свои задачи. Не взяли очки здесь – будем брать с «Локомотивом».