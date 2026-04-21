Бубнов вынес жесткий вердикт Гусеву

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не верит в главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.

Зимой его утвердили главным тренером.

После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.

Затем последовала неудачная серия – 2 поражения, 3 ничьи и 1 победа в 6 встречах.

«Гусев ещe не готов к тому, чтобы работать главным тренером московского «Динамо».

Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в РПЛ или ещe посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета.

Я в Гусева не верю», – сказал Бубнов.