Бубнов вынес жесткий вердикт Гусеву

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что не верит в главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 2 поражения, 3 ничьи и 1 победа в 6 встречах.
«Гусев ещe не готов к тому, чтобы работать главным тренером московского «Динамо».
Ему нужно было либо в Первой лиге поработать главным тренером в каком-нибудь клубе и вывести его в РПЛ или ещe посидеть в тренерском штабе помощником, набраться опыта и авторитета.
Я в Гусева не верю», – сказал Бубнов.
Источник: «Коммент.Шоу»