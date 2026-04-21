Погребняк озвучил позицию по дисквалификации Кордобы на игру со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк хочет, чтобы форвард «Краснодара» Джон Кордоба избежал отстранения от матчей.

Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на игру со «Спартаком».

Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Пять туров до конца сезона и пять финалов в РПЛ. Хотелось бы, чтобы все команды доиграли чемпионат в полных и равных составах.

Но какое решение примет КДК РФС, если будет рассматривать эпизод с Джоном Кордобой, я не знаю. Могут дисквалифицировать колумбийца, если посчитают, что был рецидив, а могут и пойти навстречу «Краснодару».

Я пойму оба варианта, но, повторюсь, больше склоняюсь к тому, чтобы все были в равных составах в концовке сезона», – заявил Погребняк.