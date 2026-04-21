Погребняк озвучил позицию по дисквалификации Кордобы на игру со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк хочет, чтобы форвард «Краснодара» Джон Кордоба избежал отстранения от матчей.
- Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на игру со «Спартаком».
- Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.
«Пять туров до конца сезона и пять финалов в РПЛ. Хотелось бы, чтобы все команды доиграли чемпионат в полных и равных составах.
Но какое решение примет КДК РФС, если будет рассматривать эпизод с Джоном Кордобой, я не знаю. Могут дисквалифицировать колумбийца, если посчитают, что был рецидив, а могут и пойти навстречу «Краснодару».
Я пойму оба варианта, но, повторюсь, больше склоняюсь к тому, чтобы все были в равных составах в концовке сезона», – заявил Погребняк.
- В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
- Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
- Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится 23 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»