  • Погребняк озвучил позицию по дисквалификации Кордобы на игру со «Спартаком»

Погребняк озвучил позицию по дисквалификации Кордобы на игру со «Спартаком»

21 апреля, 14:35
32

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк хочет, чтобы форвард «Краснодара» Джон Кордоба избежал отстранения от матчей.

  • Сообщалось, что колумбийцу грозит дисквалификация на игру со «Спартаком».
  • Он жестом показал «сосать» вратарю «Балтики» Ивану Кукушкину.

«Пять туров до конца сезона и пять финалов в РПЛ. Хотелось бы, чтобы все команды доиграли чемпионат в полных и равных составах.

Но какое решение примет КДК РФС, если будет рассматривать эпизод с Джоном Кордобой, я не знаю. Могут дисквалифицировать колумбийца, если посчитают, что был рецидив, а могут и пойти навстречу «Краснодару».

Я пойму оба варианта, но, повторюсь, больше склоняюсь к тому, чтобы все были в равных составах в концовке сезона», – заявил Погребняк.

  • В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
  • Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
  • Матч «Спартак»«Краснодар» состоится 23 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.

Еще по теме:
Погребняк поделился впечатлениями от встречи с Маском 2
Батракова сравнили с игроком из топ-3 «Золотого мяча»: «Примерно такого же калибра» 1
Погребняк оценил свои слова о работе «Спартака» с судьями, сказанные 19 лет назад 13
ilich55
1776771596
"Он жестом показал «сосать» вратарю" У Кордобы это жест приветствия. Барриос подтвердит, если что........
Ответить
СильныйМозг
1776771674
А когдадолжна былабыть игра Зенит спартак все молчали про полные составы. Лицемерные крысы.
Ответить
Cleaner
1776773298
Если был факт, нужно Кордобу наказывать. Почему КДК должен потакать краснодарскому НЕАНДЕРТАЛЬЦУ?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776773396
КДК РФС сугубо хряковская ручная контора. От этих можно ожидать поблажек для свинарни. Гыгыгы
Ответить
andr45
1776775046
РЕШЕНИЯ КДК ОТ 17.04.2026 КДК РФС оштрафовал петербургский «Zenitе» на 300 тысяч рублей из-за болельщиков, бросавших бутылки в игроков "Спартака" после матча Кубка России. За скандирование болельщиками «Zenitе» ненормативной лексики и оскорблений в адрес «Спартака», московский клуб оштрафована на 100 тысяч рублей.
Ответить
Бумбраш
1776775258
Налейте зинарям валерьянки,все никак не успокоятся
Ответить
anatolich72
1776776279
Газпром приложит все усилия чтобы Кордоба не играл. Примеров куча не дисквалифицировали баклан арену за бутылки летящие в футболистов /угроза жизни спортсменов/спустили на тормозах, оправдание Педро, пеналь Махачкале, поведение дельфина. Всё как с гуся вода.
Ответить
За что бан ?
1776780931
Кому то так хочется на 4-е место ( а может даже и 3-е) , что последние из лопатника Алекпера выудят , но Каробобу на "губу" упекут . А после поднимут визг о газпромовском беспределе .
Ответить
Секстан
1776808319
Всем привет. Болеем за футбол и если команды будут играть за чемпионство в полных составах, это по честному.
Ответить
Главные новости
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Все новости
Все новости
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
9
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
7
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
1
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
8
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
13
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
15
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
5
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
272
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Спартаковец Барко сделал выбор между Месси и Марадоной
Вчера, 20:30
1
Тарасов – о зарплатах футболистов: «200 тысяч рублей – это небольшая сумма»
Вчера, 20:08
28
