Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком»

Вчера, 16:17
74

Нападающего «Краснодара» Джона Кордобу могут дисквалифицировать за оскорбительное поведение.

«Кордоба жестом показал «сосать» вратарю Ивану Кукушкину и может пропустить матч со «Спартаком»: нападающему «Краснодара» грозит бан до двух матчей РПЛ, если КДК посчитает его выходку «оскорбительным поведением».

Сразу после гола Жубала совсем поехавший от мании величия колумбиец наклонился к вратарю «Балтики» и потряс перед лицом руками, словно держа в них член.

Согласно ст. 94 дисциплинарного регламента, в случае отсутствия удаления или записи в протоколе, футболист наказывается штрафом, а при рецидиве (срок давности 1 год) – дисквалификацией до двух матчей и/или штрафом в размере не более чем два раза большем. чем ранее примененный к лицу», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • В сентябре Кордоба уже был наказан по этой же статье за агрессию в адрес Мойзеса.
  • Тогда Джона отстранили на 2 матча, один из которых условно, с испытательным сроком 3 месяца.
  • Матч «Спартак»«Краснодар» состоится 23 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Колумбия. Примера А Краснодар Спартак Кордоба Джон
Комментарии (74)
Дубина
1776695638
ЗПРФ!
Ответить
Интерес
1776695837
Это если в протокол записано, или видеофиксация попадёт "в рыло" КДК.Всё остальное они не осмелятся принимать во внимание. Хоть хреновенький, нытик, но всё-таки действующий чемпион.
Ответить
СильныйМозг
1776696577
Венделя за фак удаляли, значит и этого не.г.ритенка нужно удалять....до конца сезона. :))))
Ответить
anatolich72
1776696750
Высосут из пальца и дискву дадут, Газпрому надо устранить конкурента . соболю за его танцы вообще ничего не дали зенит позор России.
Ответить
алдан2014
1776698701
Очередная гадость от Кордобы. Они с Соболем соревнуются?
Ответить
FROLL007
1776699632
Да этого провокатора и сумулянта можно в каждом матче удалять, как и Сперцяна. Скользкие типчики. Гыгыгы
Ответить
slavа0508
1776702699
Питерский админресурс включился по полной ...вытаскивают за уши болотных ...
Ответить
ySS
1776706377
До конца сезона колумбийца!!! И Сперцяна тож. А то милеровские не выиграют у железнодорожных, и снова возня с юбилеем...)
Ответить
Mixas39
1776706820
Мерзкий этот тип кордоба всё-таки, постоянно провоцирует и конфликтует!
Ответить
crf57
1776739590
Какие же гадкие и грязные эти провокаторы КОРДОБА и СПЕРЦЯН,да еще костолом ЧЕРНИКОВ входит в эту компанию отвратительных людей! Противно смотреть на ужимки этой обез....Кордобы,на его постоянную симуляцию!
Ответить
