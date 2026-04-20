Кордобе грозит дисквалификация на матч со «Спартаком»

Нападающего «Краснодара» Джона Кордобу могут дисквалифицировать за оскорбительное поведение.

«Кордоба жестом показал «сосать» вратарю Ивану Кукушкину и может пропустить матч со «Спартаком»: нападающему «Краснодара» грозит бан до двух матчей РПЛ, если КДК посчитает его выходку «оскорбительным поведением».

Сразу после гола Жубала совсем поехавший от мании величия колумбиец наклонился к вратарю «Балтики» и потряс перед лицом руками, словно держа в них член.

Согласно ст. 94 дисциплинарного регламента, в случае отсутствия удаления или записи в протоколе, футболист наказывается штрафом, а при рецидиве (срок давности 1 год) – дисквалификацией до двух матчей и/или штрафом в размере не более чем два раза большем. чем ранее примененный к лицу», – написал инсайдер Иван Карпов.