  «Зенит» с отрывом лидирует по тратам в 2025 году среди клубов РПЛ

«Зенит» с отрывом лидирует по тратам в 2025 году среди клубов РПЛ

21 апреля, 17:41
14

Опубликован рейтинг клубов российской Премьер-лиги по общим расходам в 2025 году.

Все 16 клубов суммарно потратили 120,4 миллиарда рублей. В среднем – 7,52 миллиарда рублей на команду.

В эту сумму включены себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и иные расходы, а также использованные целевые средства.

Рейтинг клубов РПЛ по тратам в 2025 году:

  1. «Зенит» – 22,99 млрд рублей;
  2. «Спартак» – 18,76 млрд рублей;
  3. «Динамо» – 12,92 млрд рублей;
  4. «Краснодар» – 12,02 млрд рублей;
  5. ЦСКА – 11,87 млрд рублей;
  6. «Локомотив» – 9,95 млрд рублей;
  7. «Рубин» – 6,06 млрд рублей;
  8. «Сочи» – 4,1 млрд рублей;
  9. «Оренбург» – 3,48 млрд рублей;
  10. «Ахмат» – 3,23 млрд рублей;
  11. «Крылья Советов» – 2,73 млрд рублей;
  12. «Балтика» – 2,65 млрд рублей;
  13. «Пари НН» – 2,64 млрд рублей;
  14. «Ростов» – 2,61 млрд рублей;
  15. «Акрон» – 2,46 млрд рублей;
  16. «Динамо Мх» – 1,97 млрд рублей.

Источник: Good Sport
Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит Краснодар Локомотив Балтика Спартак ЦСКА Рубин Ахмат Динамо Ростов Акрон Крылья Советов Динамо Мх Оренбург Пари НН Сочи
Комментарии (14)
Интерес
1776782910
А что ЦСКА так выделили отдельно цветом?Это похвала, или укор???
СильныйМозг
1776785544
Зато, в графике тупости и поеданию бромонтана, среди болельщиков, спартак лидирует, с большим отрывом.
Свинолёт
1776787366
Зенит приносит прибыль, а находящийся на 2 месте спартак одни огромные убытки. Бензоколонка выдержит.
BRO_football
1776787544
Плюс пару лярдов на взятки судьям
Дубина
1776787552
Цыганей на 23 лярда((( Позор! Хотя че болотным не свои то деньги)) ЗПРФ!!!!
Дубина
1776788139
Чукчей надо покупать вшам((( бразилы так приезжать стали и бухают!! ЗПРФ!!! баклажаны
anatolich72
1776789150
С такими тратами ещё и за пенальти в кубке Махачкале пришлось платить. И все не в коня корм. Болото глубокое.
TOMSON
1776789914
Спартак не сильно меньше. А говору тут
vvv123
1776793534
Зенит хоть лидер, а морквичи где? Все деньги, что спонсоры дают, псу по хвост! Вот и сейчас Ростов коней дерет, и по делу. Лошади только обороняются!
