«Зенит» с отрывом лидирует по тратам в 2025 году среди клубов РПЛ

Опубликован рейтинг клубов российской Премьер-лиги по общим расходам в 2025 году.
Все 16 клубов суммарно потратили 120,4 миллиарда рублей. В среднем – 7,52 миллиарда рублей на команду.
В эту сумму включены себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и иные расходы, а также использованные целевые средства.
Рейтинг клубов РПЛ по тратам в 2025 году:
- «Зенит» – 22,99 млрд рублей;
- «Спартак» – 18,76 млрд рублей;
- «Динамо» – 12,92 млрд рублей;
- «Краснодар» – 12,02 млрд рублей;
- ЦСКА – 11,87 млрд рублей;
- «Локомотив» – 9,95 млрд рублей;
- «Рубин» – 6,06 млрд рублей;
- «Сочи» – 4,1 млрд рублей;
- «Оренбург» – 3,48 млрд рублей;
- «Ахмат» – 3,23 млрд рублей;
- «Крылья Советов» – 2,73 млрд рублей;
- «Балтика» – 2,65 млрд рублей;
- «Пари НН» – 2,64 млрд рублей;
- «Ростов» – 2,61 млрд рублей;
- «Акрон» – 2,46 млрд рублей;
- «Динамо Мх» – 1,97 млрд рублей.
Источник: Good Sport