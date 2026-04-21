Сборная России может провести три матча в июне

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о планах найти сразу трех соперников для сборной России на июньское окно.

Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Уже известно, что 5 июня будет матч с Буркина-Фасо в Москве.

Команда Валерия Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.

Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.

«Наша основная задача сегодня – возвращение главной сборной в международные соревнования, в том числе к отборочному турниру Евро‑2028.

С 2022 года наши команды выступают с флагом и гимном в товарищеских матчах. Нам удалось добиться неналожения подобного рода ограничений.

Все товарищеские матчи сборной являются официальными и проходят в соответствии с регламентами ФИФА, их результаты учитываются в рейтинге ФИФА. Очень важно, что нам удалось отстоять эти позиции для рейтинга на будущее.

Параллельно наши юниорские мужские и женские сборные регулярно играют в турнирах развития под эгидой УЕФА с флагом и гимном, ближайшие пройдут в апреле в Беларуси и Казахстане.

Что касается ближайших товарищеских матчей сборной России, то мы ведем переговоры. Они, как известно, любят тишину и идут объективно достаточно сложно.

Ближайшее окно – в июне. Думаю, в это время удастся провести три товарищеских матча. Скоро расскажем, с какими командами и где», – сказал Митрофанов.