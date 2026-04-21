Сборная России может провести три матча в июне

21 апреля, 14:42
11

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о планах найти сразу трех соперников для сборной России на июньское окно.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • Уже известно, что 5 июня будет матч с Буркина-Фасо в Москве.
  • Команда Валерия Карпина более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.
  • Сборная России занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.

«Наша основная задача сегодня – возвращение главной сборной в международные соревнования, в том числе к отборочному турниру Евро‑2028.

С 2022 года наши команды выступают с флагом и гимном в товарищеских матчах. Нам удалось добиться неналожения подобного рода ограничений.

Все товарищеские матчи сборной являются официальными и проходят в соответствии с регламентами ФИФА, их результаты учитываются в рейтинге ФИФА. Очень важно, что нам удалось отстоять эти позиции для рейтинга на будущее.

Параллельно наши юниорские мужские и женские сборные регулярно играют в турнирах развития под эгидой УЕФА с флагом и гимном, ближайшие пройдут в апреле в Беларуси и Казахстане.

Что касается ближайших товарищеских матчей сборной России, то мы ведем переговоры. Они, как известно, любят тишину и идут объективно достаточно сложно.

Ближайшее окно – в июне. Думаю, в это время удастся провести три товарищеских матча. Скоро расскажем, с какими командами и где», – сказал Митрофанов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Митрофанов Максим
Комментарии (11)
Император 1
1776774008
Хорошая новость, главное чтобы соперники нормальные были и чтобы Карпин опять страну не опозорил
evgevg13
1776776975
Скоро расскажем, с какими командами и где», – сказал Митрофанов.(ориентировочно Монголия, сборная Якутии и и нефтяники ЯНАО).
Антрацитовый волхв
1776778595
Надеюсь с "Котом" сыграем. Ещё с США думаю можно или Узбекистаном.
