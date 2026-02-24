Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году

Шоу «Это футбол, брат!» поставило министра спорта Михаила Дегтярева на 1-е место в рейтинге главных людей российского футбола в 2025 году.

В рейтинг вошли 12 человек:

Члены жюри: Тимур Гурцкая, Александр Дорский, Севастиан Терлецкий (ведущие канала «Это футбол, брат!»), заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, партнер компании Sila Lawyers Михаил Прокопец, журналист Сергей Егоров.

Миллер занял первое место у четырех респондентов (Ткаченко, Аршавин, Гурцкая, Тащин), Дюков – у двух (Слуцкий, Генич), Дегтярев – у одного (Терлецкий). Дорский назвал главным человеком российского футбола в 2025 году Алексея Дюмина, Игорь Акинфеев – Никиту Симоняна, Михаил Прокопец – Умара Кремлева, а Сергей Егоров – Владимира Путина.

Единственный человек, попавший в списки всех одиннадцати респондентов – Сергей Галицкий. Миллер не попал в списки Акинфеева и Прокопца, Дегтярев – в списки Акинфеева и Гурцкая.

В общем голосовании Дегтярев опередил Галицкого за счет большего количества более высоких мест.