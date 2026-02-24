Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году

Составлен топ-12 главных людей российского футбола в 2025 году

24 февраля, 16:09
8

Шоу «Это футбол, брат!» поставило министра спорта Михаила Дегтярева на 1-е место в рейтинге главных людей российского футбола в 2025 году.

В рейтинг вошли 12 человек:

  1. Михаил Дегтярев, министр спорта РФ;
  2. Сергей Галицкий, владелец «Краснодара»;
  3. Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
  4. Александр Дюков, глава РФС;
  5. Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;
  6. Максим Орешкин, замруководителя администрации президента РФ;
  7. Александр Алаев, президент РПЛ, вице-президент РФС;
  8. Алексей Дюмин, помощник президента РФ;
  9. Андрей Талалаев, главный тренер «Балтики»;
  10. Павел Андреев, агент;
  11. Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ»;
  12. Павел Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Члены жюри: Тимур Гурцкая, Александр Дорский, Севастиан Терлецкий (ведущие канала «Это футбол, брат!»), заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, партнер компании Sila Lawyers Михаил Прокопец, журналист Сергей Егоров.

Миллер занял первое место у четырех респондентов (Ткаченко, Аршавин, Гурцкая, Тащин), Дюков – у двух (Слуцкий, Генич), Дегтярев – у одного (Терлецкий). Дорский назвал главным человеком российского футбола в 2025 году Алексея Дюмина, Игорь Акинфеев – Никиту Симоняна, Михаил Прокопец – Умара Кремлева, а Сергей Егоров – Владимира Путина.

Единственный человек, попавший в списки всех одиннадцати респондентов – Сергей Галицкий. Миллер не попал в списки Акинфеева и Прокопца, Дегтярев – в списки Акинфеева и Гурцкая.

В общем голосовании Дегтярев опередил Галицкого за счет большего количества более высоких мест.

Семак предложил изменение для РПЛ вместо ужесточения лимита 22
Дегтярев жестко ответил на вопрос об ужесточении лимита: «Возбудятся все» 18
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех» 5
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига ПСЖ Балтика Краснодар Сафонов Матвей Талалаев Андрей Дюков Александр Митрофанов Максим Галицкий Сергей Алаев Александр Дегтярев Михаил
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fju-2
1771939718
1. Михаил Дегтярев, министр спорта РФ Теперь понятно почему российский футбол в бане
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771940153
как то мюллер поскромничал))) видать, не хочет палиться))))
Ответить
Skull_Boy
1771943175
Может топ-клоунов, кроме Галицкого
Ответить
FCSpartakM
1771948723
Где тот чел, который мне тут рассказывал, что Орешкин никто и не влияет на трансферы в РПЛ и в частности ЦСКА.
Ответить
