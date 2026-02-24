Сербский журналист – о работе Станковича в «Спартаке»: «С первого дня он был объектом критики»

Сербский журналист Mozzart Sport Деян Станкович высказался о работе бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в «Црвене Звезде».

– Как бы вы оценили работу Деяна Станковича в «Црвене Звезде» за последние пару месяцев?

– По 10-бальной шкале пока что – это чистая десятка. И это не только мое впечатление: он выиграл семь из восьми игр, была только ничья с «Сельтой». Выиграл у «Мальме», выиграл у «Лилля», выиграл «вечное дерби» со счетом 3:0, уверенно выиграл все матчи чемпионата. Команда при нeм играет слаженно, в пас. Я не знаю, что еще он мог сделать.

Поэтому я не знаю, почему он провалился в «Спартаке». Правда не знаю. В Сербии сложилось впечатление, что иностранных тренеров в России не очень-то принимают. Возможно, причина в этом. С первого дня он был объектом для критики. Но точной причины я не знаю, я не был в Москве и не видел много его игр.