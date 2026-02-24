Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»

Агент Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник «Пари НН» Юрий Коледин куплен ЦСКА.

Он рассказал об этом, когда говорил о влиянии агента Павла Андреева в московском клубе.

– Где он [Андреев] высказывает свои точки зрения? В ресторане?

– В жизни, в ресторане. Конечно, его влияние очень высокое. Смотрите, Коледин куплен ЦСКА, Пополитов за невероятные деньги не куплен «Спартаком».

– Коледин – игрок «Пари НН». То есть там он находится в аренде?

– Вы сейчас спрашиваете про суть или про формальность? Про суть я вам сказал, формально – это ваша работа разобраться [обращается к Александру Дорскому].