Ткаченко заявил о покупке ЦСКА экс-игрока «Спартака» и «Зенита»

Агент Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник «Пари НН» Юрий Коледин куплен ЦСКА.
Он рассказал об этом, когда говорил о влиянии агента Павла Андреева в московском клубе.
– Где он [Андреев] высказывает свои точки зрения? В ресторане?
– В жизни, в ресторане. Конечно, его влияние очень высокое. Смотрите, Коледин куплен ЦСКА, Пополитов за невероятные деньги не куплен «Спартаком».
– Коледин – игрок «Пари НН». То есть там он находится в аренде?
– Вы сейчас спрашиваете про суть или про формальность? Про суть я вам сказал, формально – это ваша работа разобраться [обращается к Александру Дорскому].
- 21-летний Коледин в этом сезоне провел 12 матчей за нижегородцев.
- Ранее он выступал за вторые команды «Спартака» и «Зенита», а также за «Торпедо», «Сатурн» и петербургскую «Звезду».
- 18-летний вингер Глеб Пополитов в июле прошлого года перешел из «Спартака» в «Чайку», а в сентябре стал игроком ЦСКА. В январе этого года «Чайка» взяла футболиста в аренду у красно-синих.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»