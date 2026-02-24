Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»

«Она повлияла на уход Медведева»: Гурцкая раскрыл, кто захватил власть в «Зените»

24 февраля, 16:29
14

Агент Тимур Гурцкая рассказал о влиянии председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной на клуб.

– Пертурбации, которые она сделала в «Зените» за 2025 год – феноменальные. Она полностью захватила власть в футбольном клубе, поставив своего генерального директора и снеся Медведева.

Я считаю, что это большая работа – так легко убрать друга руководителя клуба, который полностью руководил этой командой. Это все-таки флагман российского футбола в последние годы.

– Почему вы считаете, что председателя управления «Зенита» поменяла именно Илюхина?

– Без нее этого не было. Это невозможно. Для такого человека, как Миллер, кто-то должен на земле заниматься вопросом. Он слишком высоко, чтобы заниматься «Зенитом».

Убрав Медведева, ему нужно было отдать это в чьи-то руки. Со временем стало понятно, кто привел Зырянова туда, кто его поддержал. Из пяти голосов совета директоров – три голоса ее. Она полностью руководит.

– Первый раз озвучивается, что Зырянов – это именно ее креатура. Правда ли это? И откуда пять человек?

– Погорелов тоже ее человек. Ее человек Зырянов, ее человек Погорелов – это много. Это люди, которые занимаются футбольным клубом «Зенит».

По моей информации, она повлияла на то, что ушел Медведев. Поэтому для меня это было сильное решение.

Позитивное или негативное – мы посмотрим, когда чемпионат закончится. Но убрать Медведева с руководящей должности, хотя он хотел там остаться – это сильное решение. Кто-то должен был за это взяться.

Он же не сам подал в отставку. Потом кто-то должен эту функцию за себе нести. Но раз она несет, значит, она руководит «Зенитом».

  • 57-летняя Илюхина в 2018 году вошла в совет директоров «Зенита», а в 2019-м стала председателем совета директоров.
  • В августе прошлого года Констатин Зырянов сменил Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита».

Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (14)
Император 1
1771941276
Тебе делать больше нечего
Ответить
Cleaner
1771941788
У Локомотива такая же баба была, которая всем рулила. СМОРОДСКАЯ. Фанаты Локо до сих пор содрогаются и плюются, когда о ней вспоминают!
Ответить
Спартач80
1771942543
Ну вот например куколду - уклонистке, рыле нравится. Его постоянно жена страпонит.
Ответить
Цугундeр
1771943656
Апсны дурак..)
Ответить
Айболид
1771943694
Последние потуги новостников "бомбордЫра" , перед возобновлением ЧР и КР . Сразу видно - бромантан разбавленный в трое , фантазия на нуле .
Ответить
vvv123
1771944171
Пусти бабу в огород, всю капусту сожрет!
Ответить
R_a_i_n
1771953588
Бабу в футбол ни под каким соусом. Хватило бабы Оли.
Ответить
