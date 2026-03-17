Топ-10 самых дорогих футболистов Примеры после обновления Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Испании.
Теперь десятка самых дорогих футболистов Примеры выглядит так:
- Ламин Ямаль («Барселона») – 200 миллионов евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 200 миллионов евро;
- Педри («Барселона») – 150 миллионов евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 150 миллионов евро;
- Джуд Беллингем («Реал») – 140 миллионов евро;
- Федерико Вальверде («Реал») – 120 миллионов евро;
- Фермин Лопес («Барселона») – 100 миллионов евро;
- Арда Гюлер («Реал») – 90 миллионов евро;
- Хулиан Альварес («Атлетико») – 90 миллионов евро;
- Пау Кубарси («Барселона») – 80 миллионов евро.
Источник: Transfermarkt