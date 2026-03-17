Мостовой задал конкретный вопрос Талалаеву после драки

17 марта, 08:35
6

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.
  • «Балтика» опередила ЦСКА в таблице.

«Мы же все знаем, что футбол – это эмоции. Мы сами всегда говорим, особенно когда играли… Что-то было, происходило… Ну, ты стоишь на бровке, мяч летит к тебе или мимо тебя, ну пропусти его, пускай летит. (Смеeтся.) Зачем ты его берeшь и выбиваешь демонстративно на трибуну?!

Не представляю, если был бы я на поле или кто-то ещe другой… Челестини не знаю вот. Он с таким не сталкивался, поэтому так и воспринял. Я не знаю, за что Челестини, правда, дали красную карточку. Его спровоцировали на всe и дали красную ещe потом. Да, это ужас! Но там всe могло превратиться в Ледовое побоище. Такое, конечно, нужно наказывать и строго наказывать, чтобы больше такого не повторилось», – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Good_win_ФКСМ
1773728573
все, Моста в Балтику)))) он там уж дисциплину наведет... А если еще в тандеме с пуделем, - адская тренерская смесь получится))) отстаньте уже от Талалаева... идет парень по стопам Гончаренко - всем направо и налево хамит... также быстро сойдет с арены.
...уефан
1773729682
..."На его месте должен был быть я!" - подумал Мостовой...
Красногвардейчик
1773730148
В данном случае Мост прав, Талалаеву за такое следовало бы втащить и прилично втащить а не толкать, удивляюсь некоторым дебилам вроде Ловчева, Быстрова, и Овчинникова, которые пытаются оправдать быдло и хама
Бумбраш
1773739778
Да там всех спровоцировали,все находились под влиянием мошенников...чего теперь воду в ступе толочь
Evgenijgerasimov607@gmail
1773742036
Талалай-это быдлище
СПОРТ 21 века
1773767777
Мостовой видел протокол матча? Вот за это и дали Челестини красную. Он нарушил, можно сказать, регламент всего чемпионата. А Талалаев нарушил часть футбольного матча. Это мелкое хулиганство. Оно карается пропуском одного матча. Это опять же если мы будем исходить только из написанного в протоколе. Если же будет более детальное разбирательство, значит, Талалаев получит дисквалификацию посерьёзнее. Дождёмся вердикта КДК, и всё будет ясно, кто там прав, а кто виноват...
