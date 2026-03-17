Мостовой задал конкретный вопрос Талалаеву после драки

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Балтика» опередила ЦСКА в таблице.

«Мы же все знаем, что футбол – это эмоции. Мы сами всегда говорим, особенно когда играли… Что-то было, происходило… Ну, ты стоишь на бровке, мяч летит к тебе или мимо тебя, ну пропусти его, пускай летит. (Смеeтся.) Зачем ты его берeшь и выбиваешь демонстративно на трибуну?!

Не представляю, если был бы я на поле или кто-то ещe другой… Челестини не знаю вот. Он с таким не сталкивался, поэтому так и воспринял. Я не знаю, за что Челестини, правда, дали красную карточку. Его спровоцировали на всe и дали красную ещe потом. Да, это ужас! Но там всe могло превратиться в Ледовое побоище. Такое, конечно, нужно наказывать и строго наказывать, чтобы больше такого не повторилось», – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.