Самоуверенное заявление Мелкадзе о силе «Ахмата»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе видит команду на первом месте чемпионата России по футболу.
– Какой потолок у этого «Ахмата» со Станиславом Черчесовым?
– Первое место в РПЛ. Если всe сохранится, а состав ещe усилится – это более чем реально. Если «Балтика» борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть.
- Черчесов принял «Ахмат» в августе, сменив Александра Сторожука. Тренер поднял грозненцев из зоны вылета на девятое место турнирной таблицы.
- В последнем матче «Ахмат» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (1:1). Впереди у команды Черчесова домашняя игра с «Ростовом» (21 марта).
- «Ахмат» не финишировал в РПЛ выше пятой строчки.
