Самоуверенное заявление Мелкадзе о силе «Ахмата»

17 марта, 08:47
2

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе видит команду на первом месте чемпионата России по футболу.

– Какой потолок у этого «Ахмата» со Станиславом Черчесовым?

– Первое место в РПЛ. Если всe сохранится, а состав ещe усилится – это более чем реально. Если «Балтика» борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть.

  • Черчесов принял «Ахмат» в августе, сменив Александра Сторожука. Тренер поднял грозненцев из зоны вылета на девятое место турнирной таблицы.
  • В последнем матче «Ахмат» сыграл на выезде вничью с «Акроном» (1:1). Впереди у команды Черчесова домашняя игра с «Ростовом» (21 марта).
  • «Ахмат» не финишировал в РПЛ выше пятой строчки.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Мелкадзе Георгий
Красногорск_Фан
1773729908
еще Месси возьмут и Гвардиолу. Совсем скоро. Согласен. При усатом игра стала намного лучше. Тренер и команда нашли друг друга. Но про первое место перебор.
Vitaga
1773749394
для успеха обязательна организация и дисциплина. а для вершины - еще моральное единство команды и тренера. Черчесов может дать дисциплину и организацию. но на этом всё. поэтому никакого 1го места.
