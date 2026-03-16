Черданцев – об игроке «Спартака»: «Переклинило человека»

Вчера, 18:45
21

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

  • Красно-белые уступили на «Газпром Арене» со счетом 0:2, пропустив оба гола с пенальти.
  • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
  • «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем спорным эпизодам.

– Какое впечатление от матча «Зенита» и «Спартака»?

– Игра могла быть и лучше. Антураж матча и полные трибуны были круче, чем сама игра. В плане качества этот матч точно не отнесешь к одной из лучших игр чемпионата по целому ряду причин.

Что угодно можно говорить про тактическую борьбу, но люди любят футбол за моменты, голы, комбинации, вратарские спасения. Этого было очень мало, к сожалению.

После матча шел со стадиона, общался с разными людьми – у всех такое впечатление. Не то чтобы игра разочаровала, но содержание было явно ниже, чем-то, что окружало матч.

– Солари подставил команду?

– Я не понимаю, что может прийти в голову в такой момент. Когда я комментировал, предположил, что сказался конец тайма, игрок задохнулся, устал, человека переклинило. Такое бывает. Я не думаю, что это объясняется какой‑то логикой, но, конечно, команду он подвел. И Ву тоже подвел.

Если возвращаться к Карасеву, то если бы он хотел кому‑то навредить, то показал бы желтую Ву за первый‑второй фол в самом начале игры. Но Ву, сфоливший шесть раз, получил желтую только за наступ в конце матча.

В плане борьбы Карасев держал примерный баланс. Соболев играет, выставляет локоть и не видит Умярова, это очень важно. Сразу несколько людей, разбирающихся в судействе, мне написали прямо по ходу моего репортажа, чтобы я обратил внимание на то, что Соболев даже в пол оборота голову не повернул назад, то есть не видел Умярова.

Моя первая комментаторская реакция, а я уже давно заметил, что она при моем почти 30‑летнем опыте, как правило и есть верная – это желтая. Но. Это была бы вторая и удаление.

Теперь поставьте себя на место судьи. Вы готовы в матче такой важности дать не прямую красную за грубую игру или фол последней надежды, а вторую желтую, о которой два дня нет единого мнения – желтая, не желтая или это вообще не фол?

Опять же – протокол ВАР. Вот если бы уже были применены у нас нововведения, и арбитры ВАР могли бы звать главного к монитору на просмотр второй желтой, вот было бы очень интересно, позвали бы Карасева или нет, и какое решение он бы принял.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черданцев Георгий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1773676525
Как же все эти эксперты задолбали своими нелепыми попытками оправдать ангажированность судьи. Удар локтем в голову - это ЖК. И точка. Видел, не видел - не имеет значения. Более того, практически во всех таких случаях нарушитель не видит того в кого прилетает локоть. Это уже неважно. Главное - перспектива травмы. Задолбали эти отмазки. Если бы такой удар прилетел от спартаковского игрока, у кого то есть сомнения что была бы карточка? Никаких!
Ответить
Дубина
1773677871
Как же он лижит газпрому! А без этого ни как! Ни так скажет алешка с газпром тв выгонит((( ЗПРФ...
Ответить
...уефан
1773677926
...не обязательно здесь цитировать Чердака, достаточно его фото или просто фамилии, что бы каждый почёл своим долгом, лично вручить ему здесь, заслуженное им, по праву...
Ответить
bearglass
1773677931
Зенит победил по делу. Сложно искать оправдание в виде злого рока или судейства. Но слушать комментарий Черданцева очень "тухло". До времен Матч ТВ, по моему мнению был лучшим комментатором в стране. Что произошло потом не понятно.
Ответить
Прокс
1773677985
Мыши становятся крысами!!! Вы никто и ваш хрюнятник только может быть в Пердиве,он даже чемпионат Москва-Швеи выиграть не может,сколько бы вы не платили,немощные!!;!
Ответить
Persona_non_Grata
1773678329
Конечно так бывает, переклинивает человека - ну переклинило Вендела и он умышленно пнул вне игрового момента Зобнина, а Соболева тоже переклинило и он, имея одну идиотскую желтую, бьет локтем Умярова ! А вот судью не переклинило и он не удалил ни того, ни другого - всё произошло в соответствии с инструкцией !)...
Ответить
СильныйМозг
1773679677
Ву сви.нья, грязное животное. Его надо было из базуки, мылом и белизной выстрелить. Отмыть тварь диковинную, вместе с его черной душонкой.
Ответить
Интерес
1773679759
Солари всегда такой позитивный!Воспринимает свои ошибки так не впервые-с широкой улыбкой.Его хоть палачом назначай, эффект будет такой же.Всё лучше, чем ныть и жаловаться по любому поводу.Ну, сглупил рефлекторно, бывает и хуже, но ведь сопернику в единоборстве шанса не дал!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1773680516
Красиво Зенит нахлобучил антинародных. 15 лет они не могут победить Зенит в Петербурге. Гыгыгы
Ответить
Прокс
1773683208
СракТак всегда ищет виноватых,мало бабла кинули,решили бензином и ценами на это страну от.....есть,нет свиноботы!!!
Ответить
