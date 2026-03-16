Кризис ЦСКА объяснили отсутствием одного игрока: «Тройка в середине разрушена»

Журналист Александр Дорский порассуждал о причинах весеннего кризиса в ЦСКА.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Кризис ЦСКА пошел, когда Матеус Алвес получил травму. В первой части сезона вся игра ЦСКА строилась на центральной тройке – Кисляк, Обляков и Алвес – на том, как они перемещались, как понимали друг друга. Были хорошие Глебов и Круговой, которые давали скорость на флангах, но они подыгрывали.

ЦСКА был командой середины поля. Сейчас ЦСКА превратился в команду Кирилла Глебова. Кисляк где-то рулит, но все выходы сейчас, в том числе в матче с «Балтикой», идут через Глебова.

И это не его проблема, потому что индивидуально он играет хорошо, это проблема ЦСКА. Потому что лучшие качества этой команды были в другом. Сейчас этих качеств нет, потому что тройка в середине разрушена.

В нее Козлов подходит намного больше, чем Баринов – вопрос в ментальной и физической готовности Козлова и его взаимопонимании с Обляковым и Кисляком», – сказал Дорский.