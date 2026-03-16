Гурцкая назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подвел итоги матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

– Карседо – тренер низкой квалификации. Если вы двух своих ключевых игроков на матч с «Зенитом» оставляете на лавке, то вам грош цена.

Двух ключевых игроков в плане имиджа, цены и их футбольных качеств: Жедсона и Угальде. Все, для меня этого тренера больше не существует.

Самое убогое, что я вчера услышал от спартаковских болельщиков нового поколения – они счастливы тремя моментами в матче. Было три момента, дальше они зацикливаются, что Карасев сломал им игру. Хотя признают, что пенальти были. Вы можете открыть любой пост и посмотреть тысячи комментариев.

«Зенит» болеет, это худший «Зенит» за последние 20 лет. По игре, по тому, как у них горят глаза – самая слабая команда. У Карседо команда более-менее на ходу, есть атакующая мощь. Нужно выходить и ломать «Зенит» – вы должны в первом тайме забить им два.

Но что вы делаете? Вы обосрались, выпускаете Зобнина с какого-то перепугу, футболист лет пять назад должен был закончить с футболом. Мы с Радимовым можем разместить на поле Жедсона и Барко, а главный тренер «Спартака» не может.

– На ваш взгляд, Мартинс не должен был выходить в старте?

– Конечно, нет. Не надо играть от обороны с «Зенитом», который играет на скорости пять километров в час, и это показывает вам в прошлом туре «Оренбург».

«Спартак» должен был делать то же самое. Даже проиграть 3:4, но все болельщики бы сказали: «Мы сыграли в футбол».

Что делал «Спартак» в первом тайме – это загадка. Потому что «Зенит» допустил эти три момента в первом тайме, но то, что «Спартак» выиграет эту игру, никаким образом не читалось.