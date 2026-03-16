Гурцкая назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита»

Вчера, 21:27
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая подвел итоги матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

Карседо – тренер низкой квалификации. Если вы двух своих ключевых игроков на матч с «Зенитом» оставляете на лавке, то вам грош цена.

Двух ключевых игроков в плане имиджа, цены и их футбольных качеств: Жедсона и Угальде. Все, для меня этого тренера больше не существует.

Самое убогое, что я вчера услышал от спартаковских болельщиков нового поколения – они счастливы тремя моментами в матче. Было три момента, дальше они зацикливаются, что Карасев сломал им игру. Хотя признают, что пенальти были. Вы можете открыть любой пост и посмотреть тысячи комментариев.

«Зенит» болеет, это худший «Зенит» за последние 20 лет. По игре, по тому, как у них горят глаза – самая слабая команда. У Карседо команда более-менее на ходу, есть атакующая мощь. Нужно выходить и ломать «Зенит» – вы должны в первом тайме забить им два.

Но что вы делаете? Вы обосрались, выпускаете Зобнина с какого-то перепугу, футболист лет пять назад должен был закончить с футболом. Мы с Радимовым можем разместить на поле Жедсона и Барко, а главный тренер «Спартака» не может.

– На ваш взгляд, Мартинс не должен был выходить в старте?

– Конечно, нет. Не надо играть от обороны с «Зенитом», который играет на скорости пять километров в час, и это показывает вам в прошлом туре «Оренбург».

«Спартак» должен был делать то же самое. Даже проиграть 3:4, но все болельщики бы сказали: «Мы сыграли в футбол».

Что делал «Спартак» в первом тайме – это загадка. Потому что «Зенит» допустил эти три момента в первом тайме, но то, что «Спартак» выиграет эту игру, никаким образом не читалось.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос Гурцкая Тимур
Комментарии (10)
Айболид
1773686394
Ща Помойников с деревяхой скажут ,что сего типа газпром купил .)))
СильныйМозг
1773686575
Любая структура, имеет вертикаль власти. В спартаке она выстроена идеально. Молодцы. А подбор аналитического отдела, позволяет спартаку держать марку годами. А на болельщиков, без слез не глянешь. Слез смеха. Это вам ответка за ЦК КПСС и 90-ые! И да, те, кто хотят написать мне, не замучает ли меня ответка, но этого еще надо дожить! :))))
ПалкоВводецъ007
1773687564
Очередной физрук приведёт хряков на промежуточное 10 место перед пердивом. Гыгыгы
FWSPM
1773687683
гурцкая в футболе понимает примерно столько же сколько бабушки у подьезда. только болтать мастер... вечно путает события, фамилии, ситуации. Карседо сыграл в хороший футбол с теми ресурсами которые у него были. Не всегда побеждает команда которая сильнее.
FCSpartakM
1773691465
у Тимура давно триггеры на главных тренеров и спортиков в Спартаке. Тут даже читать нет смысла. Какая разница, кто играл, если зенита в первом тайме не было, а во втором судья подсадил одну команду на свисток, чтобы другой было легче.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773693104
Рыночный считает полено Угальде игроком основы?))) Вышел Жедсон во втором тайме и что,кто то посетовал почему он не играл с первых минут?))).Ничего не создал ни один ни другой.Согласен про Зобнина,это даже не игрок запаса,это вторая лига.
SLADE2019
1773732320
Да, довели состав до ручки. Жедсон и Угальде стали надеждой команды. Весьма печальная ситуация. При этом угрохано бабла нормальненько. Что касается Карседо, то на него надежды мало кто возлагает и возлагал. Хотя, я не исключаю, что Спартак может выдать серию из побед и ничьих, которая приведет к условному четвертому месту. Позор одним словом. Да и Гурцкая прав в главном, что никак не проглядывалась победа КБ. Вышли не проиграть крупно. Молодцы, справились.
