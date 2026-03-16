Самому дорогому футболисту «Зенита» предрекли завершение карьеры до 30 лет

Американский футбольный агент Андриан Гавришов скептически высказался о перспективах нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Клуб РПЛ взял 22-летнего колумбийца в аренду до конца сезона-2025/26.

Петербуржцы заплатили за трансфер «Аль-Насру» 2,75 млн евро.

Платить зарплату игроку продолжает саудовский клуб.

Форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Зенит» – в ворота «Спартака» с пенальти.

Дуран – самый дорогой футболист зенитовцев с рыночной стоимостью 32 миллиона евро.

– Вы удивитесь, если Дуран закончит карьеру раньше 30?

– Моe личное мнение: Дуран закончит раньше 30. Он сейчас – проект не как игрок, а проект по зарабатыванию денег. Тем более его успели перепродать, он и агенты успели заработать хорошие деньги. Даже в психологическом плане будет очень тяжело перестроиться, чтобы что-то выиграть. Дуран закончит раньше, чем 30 лет.

Я один раз видел его в Чикаго. Он был такой стеснительный парень, на своей волне, ему было 18 лет, глаза горели. Пригласил бы я в свою команду сейчас, естественно, что нет. Не вижу резона.

«Зенит» заплатил три миллиона долларов: думаю, что это ни к чему. Опять же, тяжело перестроиться, чтобы игрок горел желанием, играл и добивался.

Скорее всего, агенты захотят заработать на нeм на фоне его хайпа, имени, потом он закончит. Турки любят таких футболистов подписывать. Он ещe там поиграет. Я не удивлюсь, что он в МЛС окажется. Но в топ-клубах играть не будет.

Когда «Чикаго» подписывал Дурана, на него смотрели как на будущую звезду. А сейчас он – как бизнес-формула по зарабатыванию денег. Футболист прошeл большие клубы, большие деньги, ему будет тяжело справиться с этим.