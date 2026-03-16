Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Самому дорогому футболисту «Зенита» предрекли завершение карьеры до 30 лет

Самому дорогому футболисту «Зенита» предрекли завершение карьеры до 30 лет

Вчера, 15:54
3

Американский футбольный агент Андриан Гавришов скептически высказался о перспективах нападающего «Зенита» Джона Дурана.

  • Клуб РПЛ взял 22-летнего колумбийца в аренду до конца сезона-2025/26.
  • Петербуржцы заплатили за трансфер «Аль-Насру» 2,75 млн евро.
  • Платить зарплату игроку продолжает саудовский клуб.
  • Форвард забил 1 гол в 4 матчах за «Зенит» – в ворота «Спартака» с пенальти.
  • Дуран – самый дорогой футболист зенитовцев с рыночной стоимостью 32 миллиона евро.

– Вы удивитесь, если Дуран закончит карьеру раньше 30?

– Моe личное мнение: Дуран закончит раньше 30. Он сейчас – проект не как игрок, а проект по зарабатыванию денег. Тем более его успели перепродать, он и агенты успели заработать хорошие деньги. Даже в психологическом плане будет очень тяжело перестроиться, чтобы что-то выиграть. Дуран закончит раньше, чем 30 лет.

Я один раз видел его в Чикаго. Он был такой стеснительный парень, на своей волне, ему было 18 лет, глаза горели. Пригласил бы я в свою команду сейчас, естественно, что нет. Не вижу резона.

«Зенит» заплатил три миллиона долларов: думаю, что это ни к чему. Опять же, тяжело перестроиться, чтобы игрок горел желанием, играл и добивался.

Скорее всего, агенты захотят заработать на нeм на фоне его хайпа, имени, потом он закончит. Турки любят таких футболистов подписывать. Он ещe там поиграет. Я не удивлюсь, что он в МЛС окажется. Но в топ-клубах играть не будет.

Когда «Чикаго» подписывал Дурана, на него смотрели как на будущую звезду. А сейчас он – как бизнес-формула по зарабатыванию денег. Футболист прошeл большие клубы, большие деньги, ему будет тяжело справиться с этим.

Еще по теме:
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1773669738
Андриан Гавришов-исконно американские корни у парня)))
Ответить
Garrincha58
1773670289
Какая нам разница когда парень повесит бутсы на гвоздь он летом уедет и больше не вспомнит приключения в России
Ответить
Виктор Урал09
1773718102
Да похер, разве жалко три ляма народных денег за него?! Это всё, чтобы алкаш Мюллер не скулил!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 