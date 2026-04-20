Аренду Дурана «Зенитом» назвали провалом: «Взбодрить Соболева можно было дешевле»

Агент Тимур Лепсая высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Джона Дурана в заявке на гостевой матч 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).
– Сейчас не располагаю информацией о Дуране.
– Верите ли вы, что Дуран еще сможет забить за «Зенит» не с пенальти в нынешнем сезоне?
– Хороший вопрос. Нет, не верю.
– Можно ли уже сейчас назвать данную аренду провалом?
– Смотря, какие цели они преследовали. Если сделать конкуренцию, чтобы взбодрился Соболев, то наверное получилось. Но это можно было сделать с меньшими тратами, дешевле. Я считал эту идею изначально провальной.
- 22-летний Дуран провел за «Зенит» 7 матчей, забил 2 гола.
- Петербуржцы взяли в феврале колумбийца в аренду у «Аль-Насра» до конца сезона за 2,75 миллиона евро.
Источник: «Спорт день за днём»