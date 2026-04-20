Орлов – о Соболеве: «Как он, бедняга, мучился»

Комментатор Геннадий Орлов проанализироал действия игроков «Зенита» в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).

«Перестановки Семака во втором тайме при счете 0:0 сработали! На 75-й минуте Сергей Богданыч решил поменять сразу трех бразильцев – Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике! Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал!

Почувствовал, что эти исполнители уже подустали, стали терять концентрацию. Выпустил Вегу, Мостового и молодого Кондакова.

И какую свежесть придал игре гостей Вега! Это же он начал голевую атаку, прибежал, бросил аут на Кондакова. Тот подхватил мяч, уверенно продвинулся вперед, прострелил на Соболева. В итоге – автогол! Молодец! И ведь это тот Кондаков, который не забил, если помните, пенальти в кубковой игре со «Спартаком». Но ничего – не сломался, воспользовался своим шансом. А главное – Семак в него поверил, выпустил. И вот вам результат.

Соболев? Как он, бедняга, мучился, когда Вендел сбросил ему грудью мяч под удар. Мучился, пытаясь пробить левой. Стал подстраиваться, ногу подбирать... Ну что поделаешь! А он вообще-то игрок основного состава. Но тут мы опять вернемся к разговору о российском паспорте. Не будем о технике...

Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне «Динамо».

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил.

Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он в Махачкале не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал. Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает...

Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него и на фланге, и в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает.

О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка.

Зато понравился справа в защите Дркушич. Надежна в центре обороны связка Нино – Дивеев. Чего не могу сказать о Дугласе Сантосе. Ошибки... С «Краснодаром» он был гораздо активнее. В Махачкале силенок ему не хватило. Так что Вега его эффективно заменил, показал, что здорово готов физически.

Фактически Вега и Кондаков принесли сине-бело-голубым важнейшие три очка. «Зенит» сейчас на первом месте», – сказал Орлов.