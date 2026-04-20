Орлов – о Соболеве: «Как он, бедняга, мучился»

Вчера, 13:03
28

Комментатор Геннадий Орлов проанализироал действия игроков «Зенита» в гостевом матче 25-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (1:0).

«Перестановки Семака во втором тайме при счете 0:0 сработали! На 75-й минуте Сергей Богданыч решил поменять сразу трех бразильцев – Вендела, Дугласа Сантоса и Луиса Энрике! Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал!

Почувствовал, что эти исполнители уже подустали, стали терять концентрацию. Выпустил Вегу, Мостового и молодого Кондакова.

И какую свежесть придал игре гостей Вега! Это же он начал голевую атаку, прибежал, бросил аут на Кондакова. Тот подхватил мяч, уверенно продвинулся вперед, прострелил на Соболева. В итоге – автогол! Молодец! И ведь это тот Кондаков, который не забил, если помните, пенальти в кубковой игре со «Спартаком». Но ничего – не сломался, воспользовался своим шансом. А главное – Семак в него поверил, выпустил. И вот вам результат.

Соболев? Как он, бедняга, мучился, когда Вендел сбросил ему грудью мяч под удар. Мучился, пытаясь пробить левой. Стал подстраиваться, ногу подбирать... Ну что поделаешь! А он вообще-то игрок основного состава. Но тут мы опять вернемся к разговору о российском паспорте. Не будем о технике...

Главное, что Семак им доволен. Нужно уважать его мнение. Александр в ряде матчей действительно принес пользу питерцам, о чем я открыто говорил. Но в Махачкале далеко не все у него получилось.

Идем дальше. Луиса Энрике выключили на его правом фланге. Он даже не пытался пройти по своей бровке, сразу же смещался в центр. Навесов и прострелов с фланга мы от него не увидели. Почему? Тут надо отдать должное обороне «Динамо».

А какой сильный матч провел голкипер хозяев Давид Волк! Шесть спасений, включая пенальти. А вспомните момент, когда Глушенков вывалился один на один с ним по правому флангу. Вратарь успел выставить ногу, отбил.

Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он в Махачкале не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал. Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает...

Вот кто меня расстроил, так это Джон Джон. По сути, провалил вторую игру подряд. Нет помощи от него и на фланге, и в центре. Да и в обороне бразилец недорабатывает.

О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка.

Зато понравился справа в защите Дркушич. Надежна в центре обороны связка Нино – Дивеев. Чего не могу сказать о Дугласе Сантосе. Ошибки... С «Краснодаром» он был гораздо активнее. В Махачкале силенок ему не хватило. Так что Вега его эффективно заменил, показал, что здорово готов физически.

Фактически Вега и Кондаков принесли сине-бело-голубым важнейшие три очка. «Зенит» сейчас на первом месте», – сказал Орлов.

  • Полузащитник «Динамо Мх» Никита Глушков забил в свои ворота на 78-й минуте.
  • «Зенит» возглавил РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Краснодар» идет 2-м с 54 баллами.

Красногвардейчик
1776680059
Орлов – о Соболеве: «Как он, бедняга, мучился» =============== ,,мучИлся,, нет такого слова в русском языке...тогда уж ,,мочился,,))
Красногвардейчик
1776680245
Казалось бы, как можно в таком матче снять игроков сборной Бразилии и Вендела, который в целом смотрелся-то неплохо? Но Семак пошел на такие меры и не прогадал! ============= Так и это не помогло....если бы не тупой отскок в свои ворота от своего же игрока Махачкалы, игра бы так и закончилась, Семака перестали уважать игроки, и это видно...изжил он себя
Красногвардейчик
1776680500
О Дуране ничего даже сказать не могу. Загадка. ============ Никакой загадки....чувак просто приехал отдохнуть в аренде, и пройтись по кабакам, и кунцкамерам Питера)))
...уефан
1776681211
...осилив половину текста понял, что дед-Гешу прёт до сих от нужного результата...
Интерес
1776681692
Судя по всему, итог матча был 5-0...Иначе с чего такой долгий разбор?
Цугундeр
1776682744
)) Гений Сергеевич.. Всё разложил на дверце холодильника. И слабительное и каловыводящее. Сами , мол, разбирайтесь..)
За что бан ?
1776683971
Вендела заменил возможно из бережливости (матч с Локо на носу ) , хотя он был один из лучших в составе Зенита . А водоплавующее бревно надо было заменить одним из первых (раз у ж выпустил в старте ), но нет , Семак упорно оставляет этого бездаря на поле . В иные времена такая деятельность расцеивалась как вредительство и какралась сурово и без промедления .
Garrincha58
1776685279
Орлов флюгер ещё тот я на 200% уверен, что после замены Зенит забил гол совершенно случайно тем более автогол и никакой заслуги тренера тут нет замены напрашивались ещё в перерыве конечно теперь все будут говорить какой Семак тренер перевернул игру этими заменами. Интересно, чтобы Орлов говорил, если бы Зенит так и не забил, а скорее всего так бы и случилось тогда бы он всех собак спустил на Соболева не забившего пенальти
DMитрий
1776695914
Соболя даже Журавль по ходу матча троллил. Уже даже самый ленивый пропёрся над ним. Ну что поделаешь, судьба такая...
алдан2014
1776700892
Логика Орлова зашкаливает . Махачкала сама себе забила. А Сережа угодал с заменами
