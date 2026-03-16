Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»

Бывший спартаковец Роман Павлюченко высказался о предстоящем дерби с «Динамо».

Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2.

Игра на «Лукойл Арене» запланирована на среду, 18 марта.

«Послушайте, сколько отыгрывались не только в РПЛ, но и в мировом футболе и при счeте 4:0, 3:0 и 5:2? Три мяча дома забить реально.

Как у нас бывает? Побегут вперeд прессинговать, забьют один-второй, и начнeтся паника у «Динамо». Возможно такое. Три мяча отыграть по силам.

Другое дело, если «Спартак» будет так же играть в обороне, то «Динамо» и на выезде трeшку положит. Если «Спартак» хочет забить три, пропускать нельзя. Нужен порядок в обороне и в атаке.

Все моменты надо реализовывать. Не думаю, что будет прямо куча моментов. Но те моменты, которые будут, надо забивать.

«Динамо» забило пять, а почему «Спартак» не может забить пять? Может же! Всe может произойти. Играют дома. Я уверен, придут болельщики и погонят команду вперeд.

Счeт 3:0 – очень опасный для «Динамо». Клуб может расслабиться и подумать: «Ну, три мяча нам не забьют». Выйдут расслабленными на эту игру. Сами футболисты понимают, что надо идти ва-банк», – заявил Павлюченко.