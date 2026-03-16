  • Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»

Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»

Вчера, 22:23
8

Бывший спартаковец Роман Павлюченко высказался о предстоящем дерби с «Динамо».

  • Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2.
  • Игра на «Лукойл Арене» запланирована на среду, 18 марта.

«Послушайте, сколько отыгрывались не только в РПЛ, но и в мировом футболе и при счeте 4:0, 3:0 и 5:2? Три мяча дома забить реально.

Как у нас бывает? Побегут вперeд прессинговать, забьют один-второй, и начнeтся паника у «Динамо». Возможно такое. Три мяча отыграть по силам.

Другое дело, если «Спартак» будет так же играть в обороне, то «Динамо» и на выезде трeшку положит. Если «Спартак» хочет забить три, пропускать нельзя. Нужен порядок в обороне и в атаке.

Все моменты надо реализовывать. Не думаю, что будет прямо куча моментов. Но те моменты, которые будут, надо забивать.

«Динамо» забило пять, а почему «Спартак» не может забить пять? Может же! Всe может произойти. Играют дома. Я уверен, придут болельщики и погонят команду вперeд.

Счeт 3:0 – очень опасный для «Динамо». Клуб может расслабиться и подумать: «Ну, три мяча нам не забьют». Выйдут расслабленными на эту игру. Сами футболисты понимают, что надо идти ва-банк», – заявил Павлюченко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Динамо Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (8)
Император 1
1773689140
Крайне маловероятно, Динамо вряд ли 3 пропустит, да и Спартак, скорее всего, на ноль не сыграет
Desma
1773690436
Безусловно Спартак побежит вперед и возможно забьёт быстрый гол. Но это же Спартак, и чтобы не пропустить дурачка? Так не бывает.
neim
1773706769
Конечно может. Но это маловероятно.
FWSPM
1773707748
как минимум у динамо будет серьезная ротация перед матчем с газовиком тем более учитывая фору в 3 мяча. Но и карседо наврядли додумается поставить освнову. Вобщем тут может быть любой исход
R_a_i_n
1773719053
Верю, что Спартак может четыре забить, не верю, что при этом ничего не пропустит. Тут можно ставки делать, кто руками в штрафной на сей раз хватать будет.
neim
1773744924
"... Если «Спартак» хочет забить три, пропускать нельзя ... Но придется ))).
alefreddy
1773753502
будем надеяться что отыграет
