Булыкин двумя словами описал поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профессионального футбола – колхоз какой-то. И один тренер, и второй устроили колхоз.

Так себя вести нельзя, в первую очередь должно быть уважение к футболу, к игрокам и к себе.

Я понимаю, что хочется как можно больше показать себя, но не такими колхозными выходками.

Такое поведение показывает, что люди уходят далеко от футбола», – заявил Булыкин.