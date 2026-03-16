  • Булыкин двумя словами описал поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Булыкин двумя словами описал поведение Талалаева в конце матча с ЦСКА

Вчера, 15:15
5

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«В Медиалиге такое было бы хорошо, а для профессионального футбола – колхоз какой-то. И один тренер, и второй устроили колхоз.

Так себя вести нельзя, в первую очередь должно быть уважение к футболу, к игрокам и к себе.

Я понимаю, что хочется как можно больше показать себя, но не такими колхозными выходками.

Такое поведение показывает, что люди уходят далеко от футбола», – заявил Булыкин.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Булыкин Дмитрий Талалаев Андрей
Комментарии (5)
СильныйМозг
1773663519
Вот спартак, уже давно ушел из футбола, в цирк.
Ответить
Интерес
1773664387
...а в тексте-"и один и второй", но швейцарский итальянец не может быть "колхозником".Только разве что членом кибуца.
Ответить
evgevg13
1773664784
У нас уже давно весь футбол не на футболе, а на рынке...
Ответить
Vitaga
1773678702
какой то треш.. почему все обсуждают поступок Талалаева? а не толчок игрока ЦСКА? вот кто настоящий провокатор и зачинщик потасовки. если бы не толкнул он тренера Балтики - Талалаеву просто показали бы желтую карточку и всё... никаких других последствий и не было.
Ответить
Александр-Балашов-google
1773691234
Там как будто как в детстве во дворе, одним мячом играли, мяч улетел и беги ищи его. Ну выбили мяч, бери другой и вперёд.
Ответить
