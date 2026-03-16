Писарев пристыдил Талалаева: «Не нужно забывать про ответственность»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о скандальной ситуации в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.

Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Здесь две стороны медали. Талалаев всегда был эпатажным. Мир устроен так, что людей больше интересуют драки и скандалы. Успех в чем? Сколько просмотров и лайков.

Так сейчас живет современный мир. Журналисты должны быть довольны, но нам, специалистам, хотелось бы больше про футбол говорить.

И не нужно забывать про ответственность. Социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Много детей могли увидеть массовую драку.

Какой пример мы подаем? Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач. Ты должен бояться наказания за такие ситуации. Как тренер или игрок. Есть несовершенство регламента», – заявил Писарев.