Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о гостевом поражении «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Многие обсуждали обойму «Краснодара» – фактически 13 человек. И сегодня забей Ленини или Боселли, то говорили бы другое. Но твой соперник делает пять замен на усиление, а ты – три, выпуская Жубала под навал. Получилось, что в итоге скамейки не хватило. Плюс их ждет суперфинал Кубка. Чемпионат еще не проигран, но на будущее все понимают, что для победы в чемпионате обойма должна быть больше», – сказал Писарев.