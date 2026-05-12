  Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона

Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона

12 мая, 09:30
6

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о гостевом поражении «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.

«Многие обсуждали обойму «Краснодара» – фактически 13 человек. И сегодня забей Ленини или Боселли, то говорили бы другое. Но твой соперник делает пять замен на усиление, а ты – три, выпуская Жубала под навал. Получилось, что в итоге скамейки не хватило. Плюс их ждет суперфинал Кубка. Чемпионат еще не проигран, но на будущее все понимают, что для победы в чемпионате обойма должна быть больше», – сказал Писарев.

  • В прошедшем матче у москвичей забили Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев на 90+3-й. У «Краснодара» отличился Диего Коста на 32-й.
  • «Быки» с 63 очками занимают 2-е место в РПЛ, уступая «Зениту» 2 очка перед заключительным туром.
  • В суперфинале FONBET Кубка России «Краснодар» сыграет со «Спартаком».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Писарев Николай
sochi-2013
1778569021
«хорошо, когда хорошо, а плохо, когда плохо» Конкретно в ЭТОЙ игре?
Fju-2
1778571454
То ли дело в сборной - скамейка полна всегда. Не зря по 100500 человек вызывают.
stavropolskiy
1778572449
Литейный 4 (returned)
1778577798
Не хватило силенок у быков. Динамо физически перебегали. Гыгыгы
АЛЕКС 58
1778588441
У адыгейского физрука мозгов не хватило,а если честно. их и не было
