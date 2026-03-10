Писарев: «Карпин приблизил «Динамо» к титулу»

10 марта, 18:11
20

Тренер сборной России Николай Писарев не считает провальной работу Валерия Карпина в «Динамо».

– Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой и что нынешние результаты «Динамо» это доказывают?

– Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул.

Всe. Он просто немного это форсировал. Он приблизил «Динамо»…

– Николай Николаевич, при всей любви и уважении к Валерию Георгиевичу, когда он ушeл из команды, они шли то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. После первого круга. Куда он еe приблизил? К чему?

– Ну он еe укомплектовал. Нет?

– Трансфер Максима Осипенко – это приближение к титулу?

– Да.

  • 17 ноября Валерий Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
Писарев пристыдил Талалаева: «Не нужно забывать про ответственность» 2
У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся 31
Писарев: «Карпин планировал в «Динамо» большие изменения» 3
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Писарев Николай
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1773155775
Писарев, лизать жо-пу тому бездарю, да еще с таким усердием это уже неприлично! :))) Этот бездарь приблизил Динамо не к титулу, а к 1 лиге! Кстати, для идиотов, вот наглядная разница между плохим тренером и достойным!
Ответить
СильныйМозг
1773156010
А я думал, что тупее спартач80 никого нет. Спартач80, извини, ты на 2 месте.
Ответить
cska1948
1773157803
Корреспондент разве не не знает, что Писарев работает под Краиным в сборной? Конечно ЗНАЕТ! Так чего он лезет к Писареву с вопросами про провальную работу Карптна в Динамо? Неужели он надеялся, что Писарев скажет ПРАВДУ о том КАКОЙ Карпин тренер?
Ответить
FCSpartakM
1773161368
Карпин, который запихнул Нгамале в запас и ставил своих чудиков-юдиков в основу. Гусь убрал Глебова, передвинул Рубенса в опорку. Опять же Нгамале с новыми эмоциями. Скорее Валера это Динамо опустил так, что команда даже побеждая каждый матч максимум до 3ки дотянет
Ответить
R_a_i_n
1773161754
Снова заднеприводные беснуются в комментах.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1773166379
Как зовут провокатора, который задавал эти мерзкие вопросы? Здаётся, это Маша-истеричка с МатчТВ, которая требовала от Карпина вызывать в сборную толстожопого Мостового из Зенита.
Ответить
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
7
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
8
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
2
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
Все новости
