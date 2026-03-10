Писарев: «Карпин приблизил «Динамо» к титулу»

Тренер сборной России Николай Писарев не считает провальной работу Валерия Карпина в «Динамо».

– Вам не кажется, что Карпин плохо справился со своей работой и что нынешние результаты «Динамо» это доказывают?

– Нет. Он просто форсировал те изменения, которые назрели в «Динамо», чтобы выиграть наконец титул.

Всe. Он просто немного это форсировал. Он приблизил «Динамо»…

– Николай Николаевич, при всей любви и уважении к Валерию Георгиевичу, когда он ушeл из команды, они шли то ли на 10-м, то ли на 11-м месте. После первого круга. Куда он еe приблизил? К чему?

– Ну он еe укомплектовал. Нет?

– Трансфер Максима Осипенко – это приближение к титулу?

– Да.