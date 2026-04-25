Стали известны стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Сааведра, Даку, Грипши, Арройо, Ходжа, Сиве, Рожков, Лобов.

Главный тренер: Франк Артига

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Баринов, Алвес, Обляков, Мусаев, Попович, Мойзес, Кармо, Данилов.

Главный тренер: Фабио Челестини

