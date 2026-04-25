Черчесов высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

25 апреля, 18:01
4

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре с «Зенитом».

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м. В ближайшем туре петербуржцы примут «Ахмат» Станислава Черчесова. Встреча состоится завтра, 26 апреля. Начало – в 19:30 мск.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

«Сыграли после «Спартака» с «Балтикой». Все цифры показывают, что команда была готова хорошо в физическом плане. Надеемся и с «Зенитом» выглядеть так же. Но все покажет игра.

Иногда выпадают «хором» все игроки, которые определяют баланс в команде. Думаю, что со «Спартаком» именно это у нас и случилось. И мы не смогли определенный баланс найти, чтобы команда выглядела конкурентоспособной. Но это вопрос ко мне как к тренеру.

Надо к любому сопернику правильно мотивационно готовиться. Ноги сами никогда не побегут. А если даже будут бежать, то не туда, куда надо. Есть соперник, который потерял первую строчку в последнем туре. Естественно, они борются за чемпионство, а у нас свои задачи, поэтому, думаю, игра будет непростой и для «Зенита», и для нас тоже.

Планировать в футболе очки невозможно. Они [соперники] играют дома и хотят взять три очка. Наша задача – быть конкурентоспособными, как и в первом матче [встрече первого круга], и искать свои шансы. Я могу сказать, что мы доминировать, наверное, точно не будем в плане владения мячом, подчеркиваю. Но не имея мяча, можно не отдавать инициативу. Так бывает. Нам надо найти такой баланс, чтобы мы и на результат сыграли, и не дали сыграть сопернику», – сказал тренер.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Hector вернулся
1777130310
Полевой командир Стас заговорил
Ответить
Kosi4ek
1777131425
Ждём удаление и пенальти в ворота Ахмата! Юбилейные наныли всю неделю как им тяжело когда судья судит нормально!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
