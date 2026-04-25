Гаджиев двумя словами описал новый лимит на легионеров

Почетный президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев оценил новый лимит на легионеров.

Со следующего сезона-2026/27 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более 7.

Нынешний лимит «13+8» действует с начала сезона-2022/23.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

«В Министерстве спорта правильно сделали, что не приняли быстрого решения, обсудив все с Объединением отечественных тренеров по футболу, клубами РПЛ, агентами футболистов, а также футбольной общественностью через СМИ. На мой взгляд, лимит на легионеров по схеме «12+7» является компромиссным решением для Минспорта и РПЛ.

В любом случае главное – подготовка собственного резерва. Пока не появятся передовые методики подготовки игроков, образования тренеров, мы всегда будем упираться в лимит. А если бы россияне закрывали половину позиций во всех командах, никто бы и не думал об ограничениях.

При этом считаю, что для клубов РПЛ не составит труда перейти к лимиту «12+7». А вот слишком жесткое ограничение могло бы привести к тому, что конкуренция между командами их верхней и нижней части турнирной таблицы увеличилась в результате того, что то небольшое количество российских игроков, которое есть, было бы легко разобрано сильнейшими. Поэтому нынешний формат – это золотая середина», – сказал Гаджиев.