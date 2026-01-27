Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся

У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся

Сегодня, 09:13
22

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал переход полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

«Я поздравляю «Балтику», очень хороший трансфер. Хорошие деньги. Поздравляю игрока. Вопрос по «Спартаку». У него первый хороший сезон в абсолютно тренерской команде, где он играл латераля. Как он впишется в игру красно‑белых?

Плюс вопрос: куда Денисов, Самошников, Хлусевич, Рябчук? Как клуб будет его использовать? А «Балтике» – браво. И за российского игрока можно только порадоваться», – сказал Писарев.

  • 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Писарев Николай
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769496286
...у Писарева всегда много вопросов по Спартаку, когда ему нужно светануть своим хлебалом, хоть где-то...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769496658
Браво Балтика. Умеют впаривать лохам посредственность. Гыгыгы
Ответить
SLADE2019
1769498381
Куда девать Хлусевича и Рябчука, однозначно надо продавать, или отдавать бесплатно. Спартаку к такому развитию событий не привыкать. А Денисов и Самошников пусть доказывают свою состоятельность. Хотя, Рябчука и Денисова можно и поменять местами.
Ответить
andr45
1769499682
«куда Денисов, Самошников, Хлусевич, Рябчук?» У Рябчука летом кончается контракт) Предателя Денисова давно гнать нужно. Неумеху Хлусевича продать или отдать в аренду. Дураки еще ведь не перевелись) А вот куда девать ПИСАРЕВА, это проблема из проблем))
Ответить
ScarlettOgusania
1769500559
Писарев (днище) зачем-то в аналитику состава Спартака влез, ему бы анализировать на какой этаж отеля чемоданы Карпина отнести...)
Ответить
NewLife
1769501145
Лузер, задавайте лучше с Валерой друг другу вопросы, почему все, за что бы вы ни брались, как у царя Анти Мидаса, превращается не в золото, а в говно.
Ответить
Боцман59rus
1769505611
_абсолютный профан Писарев, после днищенских футбольных шоу на различных площадках, окончательно поверил в себя
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769506527
Видать, Писарев не в курсе, что: - Рябчука провожают в конце сезона, - Хлусевич - кому бы его только продать то...., - Самошников - кот в мешке с аутом-пасом... - Денисов - косяк на косяке и косяком погоняет...если удастся избавиться от него за деньги, - уже будет хорошо...
Ответить
шахта Заполярная
1769506743
Тренер сборной, так громко сказано.
Ответить
алдан2014
1769515011
А чё ещё кого-то не приписал в правого латераля?
Ответить
